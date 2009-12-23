اعضای کادر فنی تیم ملی تنیس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز درفشی جوان، سرمربی تیم ملی تنیس کشورمان است که از هفته آینده انتخاب بازیکنان تیمش را برای حضور در رقابتهای بینالمللی جام دیویس در دستور کار قرار میدهد. ضمن اینکه اکبر طاهری (مربی)، ناصر میرزایی (سرپرست) و شاهرخ کشاورز (سخنگو) با وی در کادر فنی تیم ملی تنیس همکاری خواهند داشت.
مسابقات تنیس بینالمللی جام دیویس از 7 اردیبهشتماه سال آینده با حضور نمایندگانی از لبنان، سوریه، کویت، عمان، بنگلادش، ویتنام و عربستان به میزبانی تهران آغاز خواهد شد. تنیسورهای ایرانی شرکتکننده در این مسابقات از طریق رقابتهای "ارزیابی" که هفته آینده در تهران برگزار میشود، انتخاب میشوند.
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