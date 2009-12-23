اعضای کادر فنی تیم ملی تنیس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز درفشی جوان، سرمربی تیم ملی تنیس کشورمان است که از هفته آینده انتخاب بازیکنان تیمش را برای حضور در رقابت‎های بین‎المللی جام دیویس در دستور کار قرار می‎دهد. ضمن اینکه اکبر طاهری (مربی)، ناصر میرزایی (سرپرست) و شاهرخ کشاورز (سخنگو) با وی در کادر فنی تیم ملی تنیس همکاری خواهند داشت.

مسابقات تنیس بین‎المللی جام دیویس از 7 اردیبهشت‎ماه سال آینده با حضور نمایندگانی از لبنان، سوریه، کویت، عمان، بنگلادش، ویتنام و عربستان به میزبانی تهران آغاز خواهد شد. تنیسورهای ایرانی شرکت‎کننده در این مسابقات از طریق رقابت‎های "ارزیابی" که هفته آینده در تهران برگزار می‎شود، انتخاب می‎شوند.