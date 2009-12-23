صربستان خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "بوریس تادیچ" رئیس جمهور صربستان، درخواست عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به "فردریک رین فلدت" نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره ‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد ارائه کرد.

رین فلدت از این درخواست استقبال کرد و آن را یک اقدام بسیار تاریخی نامید.

نخست وزیر سوئد اظهار داشت: این درخواست یک شروع جدید برای صربستان است و نشان دهنده عزم راسخ دولت این کشور و محبوبیت بالای مردم آن است.

درخواست صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا درحالی صورت می گیرد که یک دهه پیش نیروهای ناتو برای جلوگیری از سرکوب آلبانی‌تبارها در استان جدایی طلب کوزوو صربستان را هدف بمباران خود قرار دادند.

بوریس تادیچ گفت: ما اکنون در دهمین سال زندگی دموکراتیک خود قرار داریم. 10 سال از پایان جنگ و پایان انزوای کشور ما می‌گذرد دراین 10 سال هدف اصلی ما الحاق صربستان به اتحادیه اروپا بوده است. صربستان بزرگترین جمهوری یوگسلاوی سابق همچنان از جنگ‌های دهه 90 رنج می‌برد و با یک راه طولانی و پرمانع برای رسیدن به عضویت در اتحادیه اروپا مواجه است.

انتظار می رود که تاریخ عضویت صربستان در اتحادیه اروپا زمانی بین سال‌های 2014 و 2015 باشد.