مجلس در تصویب برنامه پنجم شتابزده عمل نمی کند

بهمن محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس، گفت: دولت باید خیلی پیش از این برنامه پنجم را به مجلس ارائه می کرد حال که ارائه این برنامه به تاخیر افتاده بهتر است دولت تلاش کرده و هرچه سریع تر اقدام کند زیرا تصویب برنامه کار مهمی است که مجلس نمی تواند شتاب زده نسبت به تصویب آن عمل کند.

وی ادامه داد: مجلس همه جوانب را باید بسنجد و در تصویب برنامه دقت کند این طور نیست که چون برنامه دیر به مجلس می رسد تصویب آن نیز با دستپاچگی و عجله باشد.

نماینده فریدن تاکید کرد: معتقدم مجلس همچنان برای بررسی و تصویب برنامه فرصت دارد و باید دقت کند تا این برنامه واقع گرایانه تصویب شود.

وی با انتقاد از برنامه چهارم توسعه، آن را تا حد زیادی آرمانگرایانه دانست و گفت: به دلیل همین موضوع برنامه به طور کامل اجرایی نشد و به عبارتی شرایط لازم برای تحقق اهداف فراهم نبود.

محمدی به یک مصوبه برنامه چهارم مبنی آبیاری تحت فشار در یک میلیون و پانصد هزار هکتار زمین اشاره و خاطرنشان کرد: درپایان مهلت اجرای برنامه چهارم و با وجود کمک 50 درصدی دولت به این بخش، آبیاری تحت فشار به یک میلیون هکتار هم نخواهد رسید.