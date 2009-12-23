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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۲

محمدی در گفتگو با مهر:

مجلس در تصویب برنامه پنجم شتابزده عمل نمی کند

مجلس در تصویب برنامه پنجم شتابزده عمل نمی کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس همه جوانب را باید بسنجد و در تصویب برنامه پنجم دقت کند، گفت: این طور نیست که چون برنامه دیر به مجلس می رسد تصویب آن نیز با دستپاچگی و عجله باشد.

بهمن محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تاخیر دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس، گفت: دولت باید خیلی پیش از این برنامه پنجم را به مجلس ارائه می کرد حال که ارائه این برنامه به تاخیر افتاده بهتر است دولت تلاش کرده و هرچه سریع تر اقدام کند زیرا تصویب برنامه کار مهمی است که مجلس نمی تواند شتاب زده نسبت به تصویب آن عمل کند.

وی ادامه داد: مجلس همه جوانب را باید بسنجد و در تصویب برنامه دقت کند این طور نیست که چون برنامه دیر به مجلس می رسد تصویب آن نیز با دستپاچگی و عجله باشد.

نماینده فریدن تاکید کرد: معتقدم مجلس همچنان برای بررسی و تصویب برنامه فرصت دارد و باید دقت کند تا این برنامه واقع گرایانه تصویب شود.

وی با انتقاد از برنامه چهارم توسعه، آن را تا حد زیادی آرمانگرایانه دانست و گفت: به دلیل همین موضوع برنامه به طور کامل اجرایی نشد و به عبارتی شرایط لازم برای تحقق اهداف فراهم نبود.

محمدی به یک مصوبه برنامه چهارم مبنی آبیاری تحت فشار در یک میلیون و پانصد هزار هکتار زمین اشاره و خاطرنشان کرد: درپایان مهلت اجرای برنامه چهارم و با وجود کمک 50 درصدی دولت به این بخش، آبیاری تحت فشار به یک میلیون هکتار هم نخواهد رسید.

کد مطلب 1005886

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