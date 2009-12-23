مصوبات بخش فرش استان زنجان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نجفلو بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت 30 میلیارد ریال وام به فرشبافان و اختصاص فروشگاه و نمایشگاه دایمی فرش استان زنجان دو مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به زنجان است که به رغم پیگیری و نامه نگاری های انجام شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف زنجان، هنوز محقق و عملی نشده است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان زنجان با بیان اینکه تولید فرش دستباف در این استان 50 درصد نسبت به پنج سال گذشته کاهش یافته است، افزود: میزان تولید سالانه فرش دستباف در این استان طی پنج سال اخیر 300 هزار مترمربع بوده است.

نجفلو روند تولید و عرضه فرش دست باف استان زنجان یادآور شد: این در حالی است که قبل از مدت مورد بحث، سالانه بیش از600 هزار مترمربع فرش دستباف در این استان تولید و عرضه می شد.

وی نبود حمایت از تولیدکنندگان و عدم پرداخت تسیهلات بانکی به فرشبافان را از عمده دلایل کاهش تولید این صنعت دستی عنوان کرد و یادآور شد: 60هزار بافنده فرش دستباف در زمان حاضر در این استان مشغول فعالیت در این صنعت دستی هستند.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تولیدات فرش دستباف استان زنجان صادر می شود، افزود: محصولات تولیدی استان زنجان به کشورهای آسیای جنوب شرقی،‌ اسکاندیناوی، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین صادر می شود.

نجفلو با بیان اینکه‌ فرشهای بافته شده در این استان از کیفیت بسیار بالایی در کشور برخوردار است، افزود:‌ فرشهای ابریشمی و پشمی زنجان از جمله فرشهای نفیسی هستند که عمدتا صادر می شوند و فرشهای خمسه و دهجلال زنجان نیز در زمره فرشهای متوسط قرار دارند.