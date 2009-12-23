300 واحد صنایع تبدیلی در روستاهای گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد حیدری عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: تاکنون 400 مجوز تاسیس برای احداث واحدهای صنایع تبدیلی در استان صادر شده است که 91 واحد از این صنایع در نواحی صنعتی و بقیه در سایر مناطق روستایی استان احداث می شود.

وی اظهار داشت: سرمایه ثابت کل این واحدها بیش از چهار هزار و 520 میلیارد ریال است که از منابع بانکی و آورده شخصی تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، افزایش تولیدات صنعتی و فراهم شدن زمینه اشتغال برای نزدیک به 10 هزار نفر می شود.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهادکشاورزی گلستان، ظرفیت اسمی تولیدات این واحدها بیش از دو میلیون تن در سال اعلام کرد.

حیدری بیان داشت: زیربنای این واحدها بیش از 643 هزار مترمربع پیش بینی شده که در اراضی به مساحت بیش از دو میلیون مترمربع احداث می شود.

وی یادآور شد: تاسیس اینگونه واحدها علاوه بر توسعه صنعتی استان، می تواند نقش مهمی در محرومیت زدایی و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال فراهم کند.