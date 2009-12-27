"صبح 16 مارس" در کتابفروشیهای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، راشل کوری دختری آمریکایی بود که از زندگی مرفه خود در المپیای واشنگتن دست کشید و به همراه تنی چند از دوستان همفکرش به رفح در فلسطین رفت تا مانع تخریب خانه‌های فلسطینیان به دست اسرائیلیان شود که در این راه به وسیله نیروهای اشغالگر قدس کشته شد.

خاطرات راشل ترجمان انسانی است که نتوانسته در برابر رنج همنوعان خود بی‌تفاوت بماند. از این رو تنها دو هفته ماندن در فلسطین اشغالی به او این فرصت را داد تا عمق یک فاجعه انسانی را درک کند.



اگر چه وی در واشنگتن زندگی می‌کرد اما ترجیح داد در کنار مردمی قرار بگیرد که اشغالگران قدس تلاش می‌کنند تاریخ و سرزمین مادری آنها را یکجا از آنها بگیرند حتی اگر این درک واقعیت او به قیمت وداع با زندگی در زیر تیغه‌های بولدوزر رژیم صهیونیستی تمام شود.

کتاب "صبح 16 مارس" با شمارگان 3000 نسخه در 64 صفحه منتشر شده است.

