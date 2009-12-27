  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۵

"صبح 16 مارس" در کتابفروشیهای ایران

"صبح 16 مارس" در کتابفروشیهای ایران

کتاب "صبح 16 مارس" که نگاهی است به زندگی و نوشته‌های راشل کوری از سوی نشر سیاست منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راشل کوری دختری آمریکایی بود که از زندگی مرفه خود در المپیای واشنگتن دست کشید و به همراه تنی چند از دوستان همفکرش به رفح در فلسطین رفت تا مانع تخریب خانه‌های فلسطینیان به دست اسرائیلیان شود که در این راه به وسیله نیروهای اشغالگر قدس کشته شد.

خاطرات راشل ترجمان انسانی است که نتوانسته در برابر رنج همنوعان خود بی‌تفاوت بماند. از این رو تنها دو هفته ماندن در فلسطین اشغالی به او این فرصت را داد تا عمق یک فاجعه انسانی را درک کند.

اگر چه  وی در واشنگتن زندگی می‌کرد اما ترجیح داد در کنار مردمی قرار بگیرد که اشغالگران قدس تلاش می‌کنند تاریخ و سرزمین مادری آنها را یکجا از آنها بگیرند حتی اگر این درک واقعیت او به قیمت وداع با زندگی در زیر تیغه‌های بولدوزر رژیم صهیونیستی تمام شود.

کتاب "صبح 16 مارس" با شمارگان 3000  نسخه در 64 صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 1005893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها