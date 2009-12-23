به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز از ساعت 14 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه اکباتان برگزار شد که بیش از 2 هزار تماشاگر تبریزی در ورزشگاه حضور یافتند.

* پیش از آغاز مسابقه بسیاری از تماشاگران تراکتورسازی در بیرون از ورزشگاه مانده بودند به همین دلیل تماشاگرانی که وارد ورزشگاه شدند با شعار "استادیوم خالیه، آذری جا نداره" از مسئولان ورزشگاه اجازه ورود تماشاگران به استادیوم را خواستار شدند.

* کنوب و بیوتر دستیاران افشین قطبی با حضور در جایگاه ویژه عملکرد بازیکنان دو تیم را زیر نظر گرفتند ضمن اینکه ناصر پورمهدی و مدیران هر دو باشگاه در جایگاه حضورداشتند.

* در جریان این دیدار رفیعی داور مسابقه گلهای فرهاد خیرخواه و مهرداد پولادی را که در نیمه نخست به ثمر رسید آفساید اعلام کرد که این موضوع با اعتراض گسترده تماشاگران همراه بود. آنها پس از مردود شدن این گلها و اتفاقات دیگر این بازی با شعار " عنایت استعفا استعفا" و "تراکتور قهرمان قربانی داوران" به داوری اعتراض کردند.

* اشتباهات مهاجمان تیم تراکتور باعث شد تماشاگران آنها پیمنتا مهاجم اخراجی این تیم را تشویق کنند.

* کمالوند سرمربی تراکتور در جریان این بازی و خصوصاً پس از مردود شدن گل اول این تیم به داوری اعتراض کرد که این اعتراض با واکنش رفیعی همراه شد البته مهدی تاتار سرمربی تیم راه آهن هم در پایان بازی در خصوص یکی دو صحنه با رفیعی صحبت کرد.

* در پایان نیمه نخست تماشاگران تراکتورسازی به شدت علیه رفیعی داور این مسابقه شعار دادند و خواهان کناره گیری وی از داوری شدند. همچنین آنها باز هم علیه عنایت شعار دادند.

* در پایان نیمه اول تماشاگران تراکتورسازی که در یک گوشه ورزشگاه مستقر شده بودند به علت ازدحام جمعیت و انجام هماهنگی ها قسمت روبروی جایگاه را کاملاً به خود اختصاص دادند.