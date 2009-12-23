توافق ایران و ویتنام برای مذاکرات تجارت ترجیهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، بابک افقهی افزود: جمعیت بیش از 90 میلیون نفری ویتنام و حجم مبادلات تجاری بیش از 150 میلیارد دلاری این کشور با کشورهای مختلف که بیش از 80 میلیارد دلار آن واردات انواع کالاهای مورد نیاز کشور ویتنام است و ازهمه مهمتر مزیت بسیاری از تولیدات کالاهای مختلف ایرانی در بازار ویتنام و جایگاه مناسب آن در مجموعه کشورهای آسه آن برای دسترسی هرچه بیشتر کالاهای ایرانی به بازار بیش از 550 میلیون نفری این منطقه، ازجمله مهمترین دلایل پی گیری آغاز مذاکرات با طرفهای ویتنامی برای انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی است که خوشبختانه با استقبال مقامات ویتنامی مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

افقهی حجم مبادلات تجاری ایران و ویتنام را بیش از 130 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان بیش از 83 میلیون دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی ایران به ویتنام است که عمدتا شامل انواع خشکبار،پسته،آلومینیوم،محصولات دامی،گرید نساجی و قیرو فرآورده های شیمیایی ومحصولات صنعتی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمادگی طرفهای ویتنامی برای خرید گندم از ایران، گفت: با توجه به وضعیت تولید گندم در کشورمان و وجود گندم مازاد بر نیاز کشورمان، مقرر شد مذاکرات مربوط به خرید گندم ایران توسط طرفهای ویتنامی در مذاکرات بخشهای خصوصی دوکشور مدنظر قرار گیرد.

