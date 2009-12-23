خوشبخت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این مستند که درباره مجموعه تلویزیونی "مریم مقدس" به کارگردانی شهریار بحرانی ساخته شده است به موضوع فیلمنامه‌های دین ومذهبی پرداخته شده، همچنین طراحی صحنه و لباس ، مسائل فنی فیلم، سینما اسکوپ و اصلاح رنگ به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مستند با حسن پویا مدیر فیلمبرداری،محسن علی‌اکبری تهیه کننده فیلم، جلال‌الدین معیریان طراح گریم ،قدیریان طراح صحنه فیلم گفتگو انجام شده است.

عوامل این مستند از این قرار هستند تصویربرداران: بابک بذر افشان، فرشاد محمدی، علیرضا اسلامی، صدابردار حمیدرضا غیاثی، مشاور و کارشناس: شادمهر راستین، مدیر تولید: لیلا خوانساری، تهیه‌کننده: ناهید دل‌آگاه.

مجموعه "یک فیلم ، یک تجربه" پنجشنبه‌ها ساعت 20:45 دقیقه ‌از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.