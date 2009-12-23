" بلوط" در درمان بیماری کم خونی و نرمی استخوان کاربرد فراوان دارد

دکتر احمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به خواص فراوان کاربرد میوه، پوست و برگ درخت بلوط در طب سنتی منطقه زاگرس گفت: میوه بو داده، آردشده و دم کرده برای درمان اسهال، رفع کم خونی و درمان نرمی استخوان کاربرد دارد و دم کرده پوست این درخت در مصارف داخلی برای توقف خونریزیها، ضد عفونی و.. استفاده می شود.

وی بیان داشت: جوشانده آن نیز در مصارف خارجی بصورت کمپرس یا حمام و درمان خون مردگیها، اگزما، واریس و بیماریهای پوستی استفاده می شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه جوشانده غلیظ برگ این درخت نیز در درمان ورم لوزه ها کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: تحقیقات علمی صورت گرفته بر روی اجزای مختلف درخت بلوط نشان می دهد تانن، اسید گالیک، اسید مالیک، پکتین، رزین و قند به عنوان ترکیبات شیمیایی اصلی این گونه گیاهی شناسایی شده که با توجه به خواص درمانی این ترکیبات کاربرد سنتی و طبی گونه بلوط تایید می شود.

وی عنوان کرد: پزشکان یونانی و داروشناسان دوره اسلامی همچون جالینوس و ابن سینا نیز با پی بردن خواص و مصارف درمانی ویژه بلوط آن را میوه ای گرم و خشک مزاج دانسته و خاصیت قابض بودن و درمان خونریزیها را از جمله مهمترین خواص دارویی این میوه ذکر کردند .

بیش از 90 درصد از 640 هزار هکتار جنگل در استان را درختان بلوط تشکیل می دهند و قدمت جنگلهای این منطقه به دوره سوم زمین شناسی باز می گردد.