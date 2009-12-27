به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم اکنون در لوکیشن خانه میرزا رضا در شهر ساوه با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، ثریا قاسمی، رضا کیانیان و ... کار را دنبال می‌کنند و تا یک ماه دیگر نیز تصویربرداری ادامه دارد.

محمدرضا تخت‌کشیان تهیه کننده این مجموعه قصد دارد تمام صحنه‌های ایران این مجموعه را تصویربرداری کند و پس از آن گروه سال آینده برای گرفتن سکانس‌های خارج از کشور راهی فرانسه شوند.

تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی در شهرک سینمایی ادامه دارد و از هفته آینده گروه راهی ساوه می‌شوند. گروه صحنه مشغول ساخت دکورها در این شهر هستند و قرار است صحنه‌های مربوط به خانه میرزارضا با بازی محمدرضا شریفی‌نیا تصویربرداری شود و کار در این لوکیشن‌ها تا یک ماه دیگر ادامه دارد.

"کلاه ‌پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان است، اما...

داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، ماه‌چهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه هستند.

رضا قدیانی دستیار کارگردان، فتانه محسنی منشی صحنه، مجتبی وحیدی برنامه‌ریز، حسن قلی‌زاده مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان مسعودی طراح صحنه، محمدامین کمال دکوراتور، سارا خالدی طراح لباس، مهین نویدی طراح گریم، بهمن حیدری صدابردار و مریم تخت‌کشیان عکاس در تولید "کلاه پهلوی" همکاری دارند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.