بسیاری از خانواده ها گرفتار طلاق عاطفی شده اند

سیداسماعیل ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخش قابل توجهی از خانواده ها گرفتار بحران متارکه عاطفی شده اند که این امر، بسیار نگران کننده است و باید برای حل این مشکل اقدامات اساسی انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از معانی متارکه عاطفی این است که زن و شوهر به ظاهر زیر یک سقف زندگی می کنند اما در عمل از نظر عاطفی از هم بسیار دور هستند و در این زمینه ارتباط بسیار ضعیفی با هم دارند.

یکی از تبعات متارکه عاطفی در خانواده کاهش قابل توجه میزان آرامش در فرزندان است

این روانشناس عنوان کرد: یکی از تبعات طلاق و متارکه عاطفی در خانواده، کاهش قابل توجه میزان آرامش در فرزندان است که این امر می تواند آنها را به سوی کسب آرامش در خارج از خانه سوق دهد.

وی اظهار داشت: گرایش به کسب آرامش در خارج از خانواده می تواند منشا بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی دیگر باشد و باعث شود فرزندان خانواده وارد دوستی های خطرناک شوند.

گرایش به سوی فرقه های خطرناک از آثار نامطلوب طلاق عاطفی در خانواده است

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: گرایش به سوی فرقه های خطرناک از قبیل فرقه های شیطان پرستی از آثار نامطلوب طلاق عاطفی در خانواده است.

وی افزود: جامعه خوب از خانواده های خوب تشکیل شده و باید همواره به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

ذوالفقاری یادآور شد: باید تلاش و فرهنگسازی کافی صورت گیرد تا میزان طلاق عاطفی در خانواده ها کاهش یابد و زن و شوهر به جای دور شدن از یکدیگر هر لحظه از نظر روحی به هم نزدیکتر شوند.

کاهش مشکلات اقتصادی خانواده ها باعث می شود اعضای خانواده وقت بیشتری برای هم بگذارند

وی در آخرین بخش از سخنان خود نیز اضافه کرد: کاهش مشکلات اقتصادی خانواده ها باعث می شود اعضای خانواده مجبور نباشند برای تامین هزینه های زندگی خانواده خود ساعات طولانی کنند و در این حالت می توانند وقت بیشتری برای هم بگذارند و به هم نزدیکتر شوند.

این روانشناس خاطرنشان کرد: وقتی افراد خانواده به ویژه زن و شوهر وقت بیشتری را برای بودن با هم اختصاص می دهند، فرصت گفتگو میان آنها افزایش می یابد و در این حالت راحت تر می توانند مشکلات خود را حل کنند که این امر از میزان طلاق عاطفی در خانواده ها می کاهد.