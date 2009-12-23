تشکیل ستاد نوآوری در دانشگاه امیرکبیر/ تدوین برنامه مهندسی آینده پژوهی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی عصر چهارشنبه در سمینار جایگاه ابثات نوآوری و نظام ملی نوآوری در دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور، افزود: توسعه یافتگی، توانایی تولید علم و سهم نیروی انساتی در تولید علمی مواردی است که در این سند به آن تاکید شده است و دانشگاهها به عنوان موسسات تحقیقاتی و پژوهشی لازم است با توجه به اهداف سند چشم انداز در جهت تولید علم و فناوری گام بردارند.

وی به نقش دانشگاه امیرکبیر در تولید علم اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا این دانشگاه اقدام به تدوین برنامه هایی کرده است که از آن جمله می توان به تدوین سند راهبردی 20 ساله دانشگاه اشاره کرد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: پرورش خلاقیت و نوآوری، تقویت و خلق ایده های برتر، گنجاندن واحد "نوآوری" در برنامه دروس دانشگاه، نوآوری در شیوه های آموزش، پژوهش و تحقیق، ایجاد اتاق فکر به منظور توسعه تفکر گروهی و حل مسایل و تبدیل دانشگاه به قطب نوآوری از ماموریتهای این دانشگاه است که در سند چشم انداز دانشگاه به آن تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات این دانشگاه در زمینه رشد نوآوری، یادآور شد: در 4 سال گذشته 18 برنامه آموزشی جدید در سطح کارشناسی ارشد جهت رفع نیازهای بخش صنعت تدوین شده است و در سال جاری نیز 4 برنامه جدید دیگر تدوین شده که مهمترین آن "مهندسی آینده پژوهی" است.