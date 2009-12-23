مصوبات هیئت دولت برای اعتلای فارس تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رحیمی ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن تشریح چگونگی بررسی پیشنهادات استان فارس در کارگروههای مختلف اعلام کرد که تمام مصوبات کارگروه هایی که در تهران به تصویب رسید در جلسه هیئت دولت در استان فارس نیز مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

رفع مشکلات کارخانجات مخابرات راه دور ایران با تزریق اعتبارات، ایجاد مجمموعه ای فرهنگی هنری در شیراز، مطالعه امکان سنجی چند واحد صنعتی از جمله مصوبات این دوره از سفر هیئت دولت به فارس به شمار می رود.

رحیمی در بخشهای مختلف مصوبات هیئت دولت را تشریح کرد که مهمترین آنها به این تریتب است.

حوزه فرهنگ

- مطالعه مجموعه فرهنگی هنری شیراز به وسعت 20 هزار مترمربع طی سال آینده

- مطالعه مجموعه فرهنگی هنری شیراز به وسعت 20 هزار مترمربع طی سال 89

- مطالعه ایجاد دهکده قرآنی- توریستی محمد رسول الله (ص) در حد فاصل شیراز و تخت جمشید

- مطالعه شناسایی استهبان به عنوان شهر قرآنی کشور

- کمک به برگزاری جشنواره های هنری، فرهنگی و دینی در استان شامل جشنواره "امین ولایت" ویژه شاهچراغ (ع)، جشنواره بین المللی دو سالانه "کاتبان وحی"، جشنواره بین المللی "سعدی پیام آور صلح،" جشنواره ملی" رایحه عدالت فرهنگی" و جشنواره بزرگ "باران" ( ویژه هنر روستایی، جایزه ادبی شیراز )

- کمک به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های سینمایی کشورهای اسلامی

- تکمیل و تجهیز 18 مجتمع فرهنگی، هنری و مرمت سالن های سینمایی استان

- تامین اعتبار لازم برای تولید و خرید آثار فاخر هنری

- کمک به تجهیز کانونهای فرهنگی – هنری مساجد در سطح استان و ارائه خدمات فرهنگی به زائرین حضرت احمد بن موسی (ع) و توسعه مجموعه آستان مطهر حضرت

- احداث 22 باب کتابخانه عمومی در شهرهای فاقد کتابخانه عمومی و تجهیز 30 باب کتابخانه عمومی در سطح استان

- احداث، تکمیل، تجهیز و توسعه مساجد و خانه های عالم، مصلاها ( با اولویت مصلی شیراز)، مجتمع های فرهنگی مذهبی، حوزه های علمیه و اماکن و بقاع متبرکه استان

- حمایت از فعالیتها و دانشکده های قرآنی در استان

- تکمیل موزه نیمه تمام پاسارگاد و تجهیز موزه مرودشت و تکمیل موزه منطقه فارس و ایجاد موزه صنایع دستی استان

- ساماندهی آرامگاههای حافظ و سعدی و مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد

- تهیه و تکمیل طرح جامع مطالعاتی محورهای گردشگری استان

- احداث نمادهای مبارزات مردم و علمای استان با بیگانگان از جمله تندیس میرزای شیرازی, میرزای دوم و آیت الله سید نورالدین

- تهیه سریالهایی با مضمون زندگانی مشاهیر استان

- احداث 100 باب نمازخانه در مجموعه های ورزشی فاقد نمازخانه در سطح استان

- تکمیل 45 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان طی سالهای 1389 – 1390

- حمایت از تیمهای بانوان استان حاضر در لیگ های کشوری در سالهای 1389 و1390

- ساخت تندیس شهدأ در مدارس و دانشگاههای سطح استان

- احداث یادمان شهید و شهادت بر فراز ارتفاعات "باباکوهی "

- ساماندهی و بهسازی گلزار شهداء در سطح استان

- ارائه بورس «شهید الشربینی» به بانوان تبعه کشورهایی که تحصیل خانم های محجبه در دانشگاههای آن کشورها ممنوع است

- واگذاری تیم فوتبال برق شیراز به استانداری فارس

اشتغال و سرمایه گذاری

- تعیین استان فارس به عنوان استان معین در جذب سرمایه گذاریهای تولیدی و تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس تعیین گردید .

- تمدید و افزایش تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل پروژه شبکه آب و فاضلاب شهر شیراز

- ایجاد ساختمان شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان

- کمک به ایجاد خطوط حمل و نقل هوائی

- تامین سالانه مبلغ ده میلیارد ریال به منظور ایجاد خوشه های صادرات گرای گیاهان داروئی و سایر محصولات کشاورزی دارای قابلیت صادرات

- کمک به توسعه زیرساختهای صادراتی به منظور خرید شناورهای دریایی و تجهیز ناوگان حمل و نقل بین المللی

- حمایت از ایجاد مرکز تجاری ایران در عمان

- کمک به تاسیس و ایجاد مجموعه نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی استان

- اعطای 700 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال اقشار کم درآمد

- تعیین تکلیف طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تا سقف ابلاغی سنوات مذکور تا پایان سال 1388

- تأمین تسهیلات برای تکمیل طرحهای نیمه تمام سیلوی استاندارد گندم در سطح استان

- اختصاص تسهیلات به مالکین خانه های تاریخی متقاضی مرمت و بازسازی

- اعطای 350 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ایثارگران

- تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات موردنیاز طرحهای آمایش

- اعطای تسهیلات به پروژه های بخش صنعت استان براساس عقود مبادله ای

- اختصاص یک میلیارد یورو از حساب ذخیره ارزی برای طرحهای نیمه تمام و جدید استان

- اختصاص اعتبار به منظور تشکیل و توانمندسازی تعاونی های فرهنگی، بانوان خود سرپرست و نوآوران جوان

- تامین اعتبار برای مطالعه طرح تکمیلی آمایش بخش تعاون

- اختصاص اعتبار به منظور ترویج فرهنگ تعاون در مدارس و دانشگاهها

- اختصاص زمین با کاربری فرهنگی به شرکت های تعاونی فرهنگی فارغ التحصیلان به منظور توسعه فرهنگ و ایجاد اشتغال

- اختصاص مبلغ 5 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی استان جهت کمک به تشکل های غیر دولتی در استان

- تامین زمین و اعتبار احداث 700 واحد مسکونی شهری برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و معلولان و مددجویان بهزیستی

- تامین اعتبار برای تهیه سه هزار جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و معلولان سازمان بهزیستی

- تامین اعتبار برای تقویت و تجهیز پانزده کانون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره )

- تامین اعتبار جهت تعمیرات و تکمیل منازل مددجویان روستایی

- احداث 24 ساختمان اداری وزارت کار در شهرستانهای استان

- احداث فاز دوم مجموعه های ورزشی کارگران شهرستان داراب و توسعه باشگاه کارگران شیراز

- مطالعه و احداث مجموعه ورزشی کارگران شهرستان زرقان

- راه اندازی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شیراز و نمایندگی کار و امور اجتماعی شهرستان رستم

- تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارتهای پیشرفته در شهر شیراز

- ایجاد 140پست سازمانی جدید برای مراکز آموزش فنی و حرفه ای

- اختصاص اعتبار بابت نوسازی تجهیزات کارگاههای مراکز فنی و حرفه ای استان

- تجهیز مراکز فنی و حرفه ای در شهرستانهای کازرون، بوانات و اقلید

- تجهیز مراکز تربیت مربی مهارتهای پیشرفته در استان



آب و کشاورزی

- تامین اعتبار جهت تامین و انتقال آب به شهر شیراز

- تامین اعتبار جهت اجرای دو مدل تصفیه خانه فاضلاب شیراز

- مطالعه و اجرای تعیین حریم و بستر رودخانه ها به طول 1500 کیلومتر و عملیات مهندسی رودخانه به طول 30 کیلومتر

- تامین اعتبار جهت اجرای نیروگاههای برقابی سدهای قیر , رودبال , کوار و گَوِرَک

- تامین اعتبار جهت انتقال آب از چشمه ساسان کازرون به باغات حقابه بر

- تهیه طرح جامع آب استان منطبق با شرایط خشک و خشکسالی استان

- اختصاص اعتبار به منظور احداث و اصلاح شبکه های داخلی آب و فاضلاب شهری و روستایی استان

- تامین اعتبار احداث سد تنگ سرخ شیراز در قانون بودجه سنواتی با مشارکت وزارت کشور

- احداث سه سد جدید گورک(پارسیان)،ماربر و ششپیر طی سالهای 1389 تا 1390 و انتقال آب از حوزه بشار به حوزه بختگان

- احداث دونیرگاه1000مگاواتی

- مطالعه تامین آب و آبرسانی به شهرهای بوانات –خرم بید –اقلید – مصیری –فیروزآباد و لپویی

- تامین اعتبار جهت پروژه تغذیه ای مصنوعی تنگ خمار

- تأمین اعتبار برای آبرسانی به مراکز شهرستانهای خرم بید و بوانات

- تأمین اعتبار برای اجرای 20 مجتمع آبرسانی روستایی در 20 شهرستان



انرژی

- تامین اعتبار مورد نیاز جهت گازرسانی به یکصد و سی و پنج روستا مصوب سفرهای دور اول و دوم

- تامین اعتبار لازم برای گازرسانی به شهرها ، روستاها ، شهرکها و نواحی صنعتی واقع در شعاع پانزده کیلومتری خطوط لوله و ایستگاههای تقلیل فشار

- تأمین گاز طرح کربنات سدیم شهرستان فیروزآباد



صنعت

- تامین مواد اولیه دو واحد فولادسازی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

- صدور مجوز ساخت و تامین اعتبار احداث ساختمانهای ادارات صنایع و معادن در برخی شهرستانهای استان

- مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک صنعتی آجر در منطقه کوار و شهرستان مرودشت

- صدور مجوز استخدام 50 کارشناس متخصص حوزه صنعت و معدن برای استان

- احداث شهرک صنعتی آب در شهرستان اقلید

- اختصاص 150 میلیارد ریال برای رفع مشکل شرکت صنایع مخابراتی راه دور



کشاورزی

- اختصاص اعتبار جهت احداث شبکه های فرعی ، تسطیح اراضی ، تجهیز و نوسازی عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار

- پیش بینی منابع مورد نیاز جهت اصلاح و توسعه باغات زیتون استان فارس در سطح 13 هزار هکتار

- افزایش سهم اعتبارات ملی استان در طرحهای آب وخاک وآبخیزداری از 7 به12درصد طی سالهای برنامه پنجم

- راه اندازی تجهیز واحد بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان

- تامین 300دستگاه خاکورز حفاظتی(ماشینهای کشت مستقیم) در راستای اصلاح الگوی مصرف

- پوشش فراگیر بیمه محصولات کشاورزی در استان فارس به مدت دو سال از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی .

- تأمین 10 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح جامع آبخیزداری استان .



راه و ترابری

- تأمین اعتبار لازم جهت احداث کلیه راههای روستاهای بالای 20 خانوار استان

- رفع 70 نقطه حادثه خیز جدید در محورهای مواصلاتی استان

- اجرای آزاد راه شیراز – اصفهان از طریق فروش اوراق مشارکت

- صدور مجوز فعالیت یک شرکت هواپیمایی در استان توسط سازمان هواپیمایی کشور



مسکن و شهرسازی

- اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال جهت کمک به اجرای طرح های هادی روستائی

- تامین اعتبار مبلغ 50 میلیارد ریال جهت احداث مساجد در طرحهای مسکن مهر

- تامین اعتبار لازم برای خرید زمین جهت اجرای پروزه های مسکن مهر در شهرهای فاقد زمین با اولویت شهرهای نورآباد ، جهرم ، مرودشت ، کازرون و امام شهر

- احداث 1000 واحد مسکونی در استان علاوه بر پروژه های مسکن مهر از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی .

- اختصاص 90 میلیارد ریال برای اتصال قطار شهری شهر جدید صدرا به شیراز

- تأمین 130 میلیارد ریال جهت کمک به طرح های بهبود عبور و مرور، ایجاد پارکهای محله ای، تجهیز ایستگاههای آتش نشانی و جمع آوری پسماندها و کمک دهیاری های استان

- تأمین اعتبار جهت کمک به طرح های عمران شهری و روستایی و فرهنگی- اجتماعی شهرهای استان

- پیش بینی اعتبار به منظور توسعه و تکمیل خطوط 1 و 2 مترو

- تخصیص 100درصد اعتبارات ابلاغی قطار شهری شیراز در سال 1388

- نوسازی 10 هزار دستگاه خودروی فرسوده استان فارس و تأمین 176 دستگاه اتوبوس به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان

- اختصاص اعتبار برای مرمت و بازسازی و ایمن سازی شهرها در مقابل بلایای طبیعی



آموزش و آموزش عالی

- مطالعه و احداث مراکز آموزش عالی در شهرهای لار، مردوشت، آباده، استهبان، اقلید و لامرد

- افزایش پذیرش بومی دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی استان فارس تا شاخص متوسط پذیرش بومی کشور .

- اختصاص اعتبار برای احداث 60 سالن ورزشی و 250 نمازخانه در آموزشگاههای استان

- اختصاص اعتبار برای مقاوم سازی مدارس استان در سال 1388



بهداشت و درمان

- تامین اعتبار برای نوسازی تجهیزات آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی استان

- تامین اعتبار جهت احداث کتابخانه و مراکز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- تامین اعتبار برای تجهیز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی فسا وجهرم

- تأمین مسکن متخصصین در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر استان

- تامین اعتبار برای تجهیز خوابگاه پسران و دختران در شهرستانهای جهرم و فسا

- احداث بیمارستان 10 تختخوابی در شهر کره ای



سایر موارد

- توسعه ده هزار تلفن ثابت در شهرستان شیراز

- پوشش تلفن همراه در مسیر راه آهن اصفهان به شیراز به میزان 80 کیلومتر

- تکمیل اجرای طرح جامع فیبر نوری تا پایان سال 1389

- تأمین اعتبار 23 میلیارد ریال جهت خرید خودروهای مناسب و آمو زش و پژوهش و ارتقای فرهنگ زیست محیطی

پایتخت فرهنگی مصوبه نگرفت

به گزارش مهر در حالیکه همگان فکر می کردند که در مصوبات استان فارس انتخاب شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی معرفی خواهد شد و طی این روزها نیز تلاشهای وسیعی برای این اقدام صورت گرفته بود معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اعلام کرد که مسئله انتخاب شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی موضوعی داخلی بوده و شورای شهر باید آن را به تصویب برساند.

همچنین در جریان مراسم نیز خبرنگاری مشکلات مسکن روزنامه نگاران را مطرح کرد که در این خصوص رحیمی به استاندار فارس تاکید کرد بخشی از ساخت هزار واحد مسکونی در شیراز مصوب این سفر به خبرنگاران تعلق گیرد.