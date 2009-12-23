بدنبال کاهش جمعیت کیفری زندانیان هستیم/ اعلام برنامه های جدید سازمان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در نخستین همایش تخصصی - کاربردی خدمات قضایی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان این که 170 هزار زندانی در زندان های کشور به سر می برند، افزود: این میزان زندانی زیبنده کشورمان نیست.

رئیس سازمان زندان های کشور گفت: سیاست اصلی نظام، کاهش جمعیت کیفری زندانیان است.به طوری که افرادی که در مظان کیفرهای کم اهمیت قرار می گیرند، وارد زندان نشوند.

اسماعیلی با اشاره به این که دین مبین اسلام و قانون اساسی کشورمان، بر پیشگیری از وقوع جرم اهتمام ویژه دارند، گفت: مردم پس از پیروزی انقلاب انتظار داشتند بسیاری از جرایم به وقوع نپیوندد؛ اما شرایط به گونه ای شد که از مسئله پیشگیری غافل شدیم، اما اکنون این اصل بنیادی بیشتر مسئولان است.

وی افزود: متوسط نرخ جهانی زندانیان به میزان هر صد هزار نفر، 130 تا 140 نفر است اما این آمار در کشورمان 240 نفر است.

رئیس سازمان زندانها گفت: البته در برخی کشورهای داعیه دار مانند آمریکا، این آمار 752 و روسیه 650 نفر به ازای هر صد هزار نفر است.

رئیس سازمان زندان های کشور افزود: 62 درصد زندانیان کمتر از یک ماه و 32 درصد از آنان کمتر از ده روز دوران حبسشان بوده است و می توان با مجازات های جایگزین این دسته دوم را روانه زندان نکرد.

اسماعیلی درادامه گفت: پلیس پیشگیری ناجا می تواند با تقویت مشاوران اجتماعی و پلیس قضایی، بیشتر مسائل مورد دعوی را در کلانتری ها و پاسگاهها حل و فصل کند. وی افزود: کاهش جمعیت زندانیان، موجب تقویت برنامه های اصلاحی به عنوان وظیفه سازمان زندان ها می شود.

رئیس سازمان زندان ها تدوین سیاست زندانبانی، تهیه و ارائه آمار و اطلاعات برای مطالعات جرم شناسی، ساماندهی طبقه بندی زندانیان، ضابطه مند کردن مرخصی زندانیان، تشکیل پرونده شخصیت برای تعامل با زندانی، ارتقاء برنامه های تعلیمی و حرفه و سواد آموزی در زندان ها، مراقبت الکترونیکی در دوران مرخصی و توسعه مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان را از برنامه های جدید این سازمان برشمرد.

وی گفت: اکنون جمعیت زندانیان به طور متعادل در زندان های کشور توزیع نشده است، به گونه ای که در بسیاری از بخش ها ظرفیت زندان ها جوابگو نیست.

اسماعیلی افزود: در یکی از شهرستان ها 600 زندانی در زندانی با ظرفیت 150 نفر نگهداری می شوند و نمی توان در این شرایط زندانیان را براساس طبقه بندی تفکیک کرد. وی با بیان اینکه فقط اطلاعات کلی زندانیان به این سازمان منتقل می شود، گفت: ارائه اطلاعات جزئی زندانیان می تواند در طبقه بندی آنان موثر باشد.

اسماعیلی افزود: اکنون زندان های کشور بستر مناسبی برای فعالیت های تحقیقاتی است؛ اما تاکنون از این ظرفیت برای جرم شناسی و آسیب های اجتماعی استفاده نشده است، در حالی که می توان با این اقدام جرایم را درکشور کاهش داد.

رئیس سازمان زندان ها گفت: کاهش آمار زندانیان و اعمال مجازات های سنگین برای مجرمان خواسته مردم از پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها و بخش های فرهنگی و علمی کشور است.