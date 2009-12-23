ماهانه 100 خودرو در مشهد دچار حریق می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آتش پاد دوم حسن جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به لحاظ کاربری حریق های خودرویی در رده سوم حریق های سازمانی آتش نشانی مشهد قرار داد و این برای ما قابل قبول نیست در حالیکه با کمی دقت در ساخت خودروها می توان این آمار را به حد استاندارد رساند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد، آتش سوزی خود به خودی و ماشین های فرسوده را دو عامل اصلی در ایجاد حریق خودرویی دانست و تاکید کرد: در کنار فرسودگی خودرو، آتش سوزی های خود به خودی نقش بسیار موثری در افزایش آمار حریق های خودرویی دارند به طوریکه 50 درصد از این گونه حریق ها به علت نقص فنی در خودروها و به صورت خود به خودی است.

جعفری ادامه داد: اگر خودروسازها کمی به اصول ایمنی توجه بیشتری داشته باشند شاهد رسیدن این آمار بالا به آمار استاندارد و قابل قبولی خواهیم بود در حالیکه خیلی از حداقل های ایمنی را خودروسازان داخلی رعایت نمی کنند.

این کارشناس ایمنی خاطرنشان کرد: به عنوان یک کارشناس حمایت قاطع خود را بر تصمیم اخیر مبنی بر عدم پلاک گذاری خودروهای نا ایمن توسط راهنمایی و رانندگی ابراز داشته و امیدواریم این کار باعث کاهش 20 تا 40 درصدی آمار تصادفات و کشته های جاده ای شود.