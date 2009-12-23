نقدینگی صنایع باید تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاتم در نشست هم اندیشی صنعتگران استان فارس با اشاره به اینکه رشد صنعت در 5 سال گذشته مناسب و با سرعت خوبی بوده است، تصریح کرد: بانکها نیز باید خود را با شتاب و رشد صنایع همگام کنند تا بهترین نتیجه حاصل شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فن آوری وزارت صنایع و معادن بر اجرای سیاستهای پولی و مالی درست و جذب بازار سرمایه مناسب تاکید کرد و اظهار داشت: باید با تدوین سیاستگذاری های دقیق، بازار سرمایه را به سمت تولید و صنعت شکوفایی سوق داد.

حاتم با بیان اینکه ارائه تصویر نادرست از وضعیت صنایع در نهایت سودی را برای این بخش به همراه نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: صنعتگران نباید در بیان مشکلات و چالشهای خود بیش از حد اغراق کنند چرا که این امر می تواند گریز سرمایه از صنعت را به دنبال داشته باشد.

وی همچنین ترسیم درست وضعیت صنایع مختلف و ارائه جذابیتها و زمینه های سرمایه گذاری دراین راستا را نیز از دیگر اقداماتی دانست که در توسعه اقتصادی وصنعتی کشور موثر خواهد بود.

معاون وزیر صنایع در ادامه به اقدامات دولت و وزارت صنایع در خصوص حمایت از صنعت وتولید اشاره کرد وافزود: تصویب مصوبات در زمینه های مختلف از جمله تسهیلات ارزی، مابه التفاوت نرخ ارز واستمهال بدهی واحدهای صنعتی را می توان از اقدامات موثری دانست که اجرایی شدن آن بیش از پیش لازم است.

حاتم یادآورشد: در صورت تخلف شعبات بانکها در زمینه استمهال بدهی واحدهای تولیدی تائید شده، برخورد جدی از سوی بانک مرکزی با آنها صورت خواهد گرفت.

وی به کارگروه حمایت از تولید به عنوان پشتیبان بخش صنعت اشاره واظهار امیدواری کرد: این کارگروه که با حضور نمایندگان بخشهای دولتی، خصوصی وتشکلهای مختلف برگزار می شود باید راههای برون رفت از وضعیت نامطلوب برخی صنایع را با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری کند.