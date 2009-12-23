امر به معروف و نهی از منکر برنده ترین سلاح در مقابل جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه شورای اداری استان در بجنورد، افزود: امر به معروف نهی از منکر از اصول دین است که فراموش کردن آن سستی و بی تفاوتی و مرگ جامعه را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: امروز ایران با هوشیاری و بصیرت در معادلات سیاسی جهان توانسته است تغییر فاحشی را برای مقابله با جنگ نرم دشمنان به کار گیرد.

استاندار خراسان شمالی اذعان کرد: تاکنون 90 درصد مصوبات دوره اول ریاست جمهوری اجرایی شده که نسبت به سند دوم به علت وجود ماده 58 اعتبارات تملک شده وامروز مقدار زیادی از مصوبات دچار کندی شده است.

وی گفت: خراسان شمالی به عنوان استان پیشتاز عرصه فرهنگی در سطح کشور شناخته شده است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی گفت: تمام فضاهای آموزشی می توانند توسط آموزش و پرورش تامین شوند و برای حل این مشکل باید کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر کاربری در واحدهای مسکونی اقدام نماید.

وی افزود: مردم سرمایه نظام و پشتیبان واقعی انقلاب هستند و مدیران نباید مسائل کوچک مردم را فراموش کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال مراکز و شرکتهای دولتی از پایتخت به شهرستانها، اجرای طرح جامع تقسیمات کشوری، انتقال بخشداریها به مرکز دهستانها، جابه جایی کارکنان دستگاههای اجرایی توسط استاندار از جمله اقدامات رشد توسعه استانی است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در این جلسه گفت: پیگیری بیش از دوسال برای رسیدگی به مشکلات بجنورد به منظور همترازی سطح تشکیلات استان با نقاط دیگر با دستور رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها موظف به اجرای نیازهای استان شده اند.

موسی الرضا ثروتی افزود: شاخص میانگین کشوری در استان نسبت به نقاط دیگر کشور پایین است که در سال آینده یکی از شاخص ها به حد متوسط کشوری ارتقا می یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز افزود: کارگروه مشترک بین دولت و مجلس به منظور حمایت ازظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

قوامی اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در دو استان گیلان و خراسان شمالی به منظور رفع موانع کشاورزان و ایجاد سدی برای مشاغل دیگر می باشد.

در این جلسه مقرر شد ائمه جمعه و کلیه مسئولان سوالات خود را در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها، پیشگیری برنامه پنجم توسعه، ایجاد طرح نور و نشاط در مراکز فرهنگی با یک سوم اعتبار توسط سازمان شهرداریها، یک سوم استانداری و یک سوم توسط وزارت کشور برای ساخت مراکز فرهنگی انجام می شود.

همچنین مقرر شد: 30 درصد باقیمانده از طرح مناسب سازی سازمانها برای معلولین به طور کامل اجرا شود.

در این جلسه غفوری نژاد به عنوان سرپرست سازمان بازرسی کل کشور در خراسان شمالی، ملکی مدیرعامل آزمایشگاه مکانیک خاک خراسان شمالی معرفی شدند.