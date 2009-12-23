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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

تیم والیبال خراسان رضوی با پتروشیمی قابل قیاس نیست

تیم والیبال خراسان رضوی با پتروشیمی قابل قیاس نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم والیبال هیئت خراسان رضوی با بیان اینکه تیم این استان از نظر امکانات مالی و بازیکن با پتروشیمی قابل قیاس نیست، گفت: قرارداد مالی دو بازیکن حریف برابر با بودجه کل تیم ماست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جبار قوچان نژاد پیش از دیدار با پتروشیمی ماهشهر در جمع خبرنگاران افزود: تیم ما با تیم والیبال پتروشمی ماهشر از نظر مالی و در اختیار داشتن بازکین حرفه ای قابل قیاس نیست به گونه ای که قرارداد مالی دو بازیکن حریف برابر با بودجه کل تیم ماست.

سرمربی تیم والیبال هیئت خراسان رضوی گفت: تیم ما در شرایط مناسب آمادگی به سر می برد و امیدواریم که در یک بازی کم اشتباه بتوانیم نتیجه هفته قبل که نتوانستیم تیم مدعی پرسپولیس را شکست دهیم در این بازی هم سربلند شویم.

وی در خصوص غیبت پاسور ونزوئلایی گفت: این بازیکن مشکل ویزا داشت و هنوز هم این مشکل حل نشده است و در تماسهای اخیری که با وی داشتیم عنوان کرد که علاوه بر ویزا دچار مشکل خانوادگی شده است و از ما تقاضای مرخصی کرد که با این تقاضا ما مخالفت کردیم.

قوچان نژاد گفت: این بازیکن اگر تا هفته آینده به تیم ملحق نشود قرار دادش را فسخ می کنیم.

عصر امروز تیم هیئت والیبال خراسان رضوی از سری مسابقات هفته هفتم لیگ برتر به مصاف تیم پتروشیمی ماهشهر می رود.

 

کد مطلب 1005935

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