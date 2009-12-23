لزوم پافشاری حماس بر مواضع خود در برابر غرب و صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در شماره امروز (چهارشنبه) خود حماس را از پذیرش شروط جدید رژیم صهیونیستی درباره آزادی اسرای فلسطینی در برابر "گلعاد شالیت" بر حذر داشت.

این روزنامه نوشت : بزرگترین اشتباه حماس، پذیرش شروط اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی در برابر شالیت است. در ادامه این گزارش آمده است : حماس باید همچنان بر مواضع خود در برابر اسرائیل و کشورهای غربی پافشاری کند، حتی اگر این کار سبب بی نتیجه ماندن مذاکرات شود.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی شرایط جدید این رژیم برای حماس را به عنوان "پیشنهادی بی مانند" دانسته و مدعی شده است که این پیشنهاد می تواند مذاکرات تبادل اسرا را از بن بست کنونی خارج کند.

امروز همچنین شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم از مجموع 170 اسیر فلسطینی پیشنهادی حماس با آزادی 125 نفر آنها موافقت و اسامی آنها را در اختیار میانجیگر آلمانی قرار داده است.

این رژیم همچنین قرار است علاوه بر این تعداد 325 اسیر فلسطینی دیگر را نیز آزاد کند که اسامی آنها در چارچوب توافق طرفین صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر "محمود الزهار" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس اظهار داشت که میانجیگر آلمانی برای مذاکره با حماس درباره قرار داد تبادل اسرا وارد نوارغزه شده است..