لزوم تشکیل ستاد راهبردی مناطق محروم/ شهرهای شمالی کرمان هم محرومند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صادق زاده ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس بهزیستی شهرستان کوهبنان گفت: خوشبختانه رویکرد سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها فرهنگی و اجتماعی است، باید مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه جدی گرفته شود تا جلوی دیگر مسائل از جمله آسیب های اجتماعی گرفته شود.

صادق زاده با اشاره به وضعیت خاص شهرستان کوهبنان گفت: این شهرستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، محرومیت شدید و نیز وجود معادن متعدد، یکی از شهرستانهای آسیب پذیر و در معرض آسیب می باشد که مستلزم نگاه ویژه مسئولان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از شهرستانهای شمالی استان کرمان نیز از محرومیتهای شدیدی رنج می برند اما تاکنون اقدام موثری جهت رفع محرومیت از آنها انجام نشده است گفت: مهمترین اقدامی که می توان برای رفع محرومیت از شهرهای استان کرمان انجام داد تشکیل ستاد ویژه راهبردی مناطق محروم استان کرمان است.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد خدماتی که توسط سازمان بهزیستی استان ارائه می شود تخصصی است گفت: باتوجه به شرایط خاص کوهبنان بهزیستی به طور ویژه در این شهرستان حضور پیدا خواهد کرد و اعتبارات ویژه ای را برای کوهبنان در نظر می گیریم.

صادق زاده تصریح کرد: امکانات سخت افزاری بهزیستی در کوهبنان در حد مطلوب است و ما باید در بعد نرم افزاری این شهرستان را تقویت کنیم.

وی خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش مسئولان این شهرستان با بهزیستی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شد.

در ادامه این مراسم فرماندار کوهبنان بیان داشت: کوهبنان یکی از شهرستانهای تازه تاسیس استان کرمان است که به دلیل نبود صنعت و کشاورزی و بن بست بودن منطقه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و از محرومیت بسیار شدیدی رنج می برد.

علی توکلی گفت: متاسفانه به دلیل وجود معادن متعدد و مهاجرت افراد غیربومی به این شهر مسئله اعتیاد در کوهبنان به بحران تبدیل شده که باید برای پیشگیری و درمان آن و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

وی همچنین از طرح مدیرکل بهزیستی استان برای تشکیل ستاد راهبردی مناطق محروم حمایت کرد.