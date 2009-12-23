آخرین وضعیت نقشه علمی/ امکان تشکیل سازمان حمایت از صنایع دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان، عصر چهارشنبه در سمینار جایگاه اثبات نوآوری و نظام ملی نوآوری، با تاکید بر اینکه بزرگترین آسیب در حوزه علم و فناوری به دلیل عدم نوآوری و خلاقیت دانشمندان نیست، افزود: فعالیتهای دانشمندان و متخصصان حوزه های مختلف نشان داد که در زمینه تولید فناوری در حد مطلوبی هستیم.

وی مهمترین آسیب کشور در این زمینه را نبود بازار علم و فناوری برشمرد و اظهار داشت: در کشورهایی مثل ما به دلیل وجود منابع مجانی نفت و گاز، توجه مسئولان به خارج مرزها معطوف شده، البته این وضعیت در طول زمان مطلق نبوده است و در دو دهه اخیر تغییراتی را شاهد بوده ایم.

کبگانیان به نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: نقشه جامع علمی کشور تاکنون ابلاغ نشده است و در حال حاضر به منظور رفع نواقص آن در حال انجام بررسی های نهایی است.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری "عتف" خاطر نشان کرد: در این نقشه نهادهایی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و دفاع در حوزه برنامه ریزی همکاری دارند. ضمن آنکه دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای فناوری به عنوان نهادهای حمایت کننده در حوزه توسعه علم و فناوری تعیین شده اند.

کبگانیان اضافه کرد: دراین سند همچنین پیشنهاد شده است تا سازمانی برای حمایت از صنایع دانش بنیان ایجاد شود.