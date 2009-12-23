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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

توسط وزیر مسکن:

کلنگ احداث هفت هزار واحد مسکن مهر در شهر صدرا به زمین زده شد

کلنگ احداث هفت هزار واحد مسکن مهر در شهر صدرا به زمین زده شد

شیراز - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی کلنگ پره هفت هزار واحدی مسکن مهر در شهر جدید صدرا را به زمین زد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این پروژه قرار است در مساحتی حدود 88 هکتار توسط انبوه سازان فارس اجرایی شود.

وزیر مسکن در حاشیه این کلنگزنی از اختصاص 200 هکتار زمین برای احداث 20 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید صدرا خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اعتباراتی که از محل سومین سفر هیئت دولت به صدرا اختصاص داده می شود، باید زیر ساختهای این شهر توسعه یافته و مشکلات آن بر طرف شود.

علی نیکزاد همچنین در دومین رو از سفر هیئت دولت به استان فارس کلنگ ساخت یک هزار و 75 واحد از شش هزار واحد مسکن مهر در لپویی را نیز به زمین زد.

شهر جدید صدرا در 9.5 کیلومتری شیراز قرار دارد و یکی از دو منطقه ای است که در آن طرح مسکن مهر شیراز اجرایی شده است.

کد مطلب 1005958

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