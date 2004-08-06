يك پرفورمنس به قلم چرمشير اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، كليه فضاسازي بصري اين اجراي پر فورمنس به عهده " ميترا ديوشلي" نقاش ايتاليايي است. وي از طراحان حرفه اي شهررم است كه به طور مداوم 20 سال در زمينه هنرهاي تجسمي فعاليت حرفه اي داشته است.كارگردان اين "خم مي شوم وماه را مي بوسم، اعترافات" آروند دشت آراي و بازيگران آن سيد افشين هاشمي، ندامقصودي، هدي ناصح و عباس غفاري هستند. اين اجرا ادامه تجربيات گروه ويرگول در رابطه با تئاتر محيطي است كه با استفاده از موسيقي، هنرهاي تجسمي به فضاسازي نمايشي در باره يك موضوع مي پردازند .آروند دشت آراي درباره شكل اجراي اين پرفورمنس به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: در تئاتر محيطي از هنرهاي تجسمي ، حجم وموسيقي جهت فضا سازي استفاده مي شود در واقع در يك اجراي پر فورمنس گروه نمايشي مي خواهند از يك رستاخيز كلمه به رستاخيز فضا برسند.

دشت آراي با بيان اين مطلب كه محمد چرمشير با نبوغ وتوانايي خاص خود متن اين پر فورمنس را براي ما نوشت، تصريح كرد: چرمشير متن اين اثر را بر اساس ايده ما و براي گروه ما نوشته است. ديالوگهايي كه چرمشير براي اين اثر نوشته بيانگر روزمرگي زندگي عادي است كه با يك زبان شاعرانه و خاص نوشته شده است.ديالوگها هيچ كدام شكل دراماتيك ندارند و به صورت 4 مونولوگ در قالب 4 اعتراف توسط 4 بازيگر اجرا مي شوند.

وي گفت: در تمام اجرا از يك فضا سازي به صورت تئاتر استفاده شده است ومي توان گفت اين يك اجراي تئاتري روزمره از يك فضا سازي است كه چهار شخصيت به ارائه گزارشي از يك اتفاق مانند اتفاقاتي كه هرروز در صفحه حوادث روزنامه ها مي خوانيم، مي پردارند.

لازم به ذكر است، آهنگساز اين اجراي پر فورمنس نعيم مسچيان است و نوازنده ويولن سل آن ماندا نيرزي خواهد بود.