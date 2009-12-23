برقراری تعادل منابع و مصارف در بانک توسعه تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بهمن خادم با حضور در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره شعب این بانک در استان خراسان رضوی، اظهار داشت: شناسایی فعالان اقتصادی مناطق مختلف کشور و ترغیب و تشویق آنها به استفاده از تسهیلات اعتباری از مهم ترین وظایف اداره شعب بانک در سطح استانها است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: جذب منابع از طریق تشویق تعاونگران به سپرده گذاری جهت بهره مندی از تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون ضامن تسریع چرخه خدمات رسانی اعتباری به متقاضیان خواهد بود.

خادم با اشاره به اهمیت ضرورت کاهش بوروکراسی اداری، گفت: اداره شعب استانها با توجه به گستردگی جغرافیایی شعب می توانند با برنامه ریزی و حضور فیزیکی در ارائه خدمات بهینه به تشکلهای تعاونی و غیر تعاونی در بخشها و زیر بخشهای مختلف اقتصادی و همه اقشار جامعه موثر بوده و بوروکراسی اداری را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

شایان ذکر است در ادامه مراسم، احمد شادکانی بعنوان سرپرست جدید اداره شعب بانک در استان خراسان رضوی منصوب و حسن قریانی سرپرست سابق استان نیز به عنوان رئیس اداره حسابداری کل امور مالی بانک توسعه تعاون منصوب شد.

