300 نفر در انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان زنجان عضو شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر کرم زاده عصر چهار شنبه در همایش نخبگان و میراث فرهنگی افزود: صدور کارت های شناسایی برای اعضا به عنوان میراث بان و همکاری اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به گسترده وسیع آن در سطح استان ونداشتن امکانات کافی در جهت حفظ و حراست آن از دیگر برنامه های این انجمن است.

وی همچنین کمک به گسترش و توسعه صنایع دستی استان همچنین کمک به بسته بندی و بازاریابی و حل مشکلات صنعتگران صنایع دستی را از دیگر اقداما ت این انجمن دانست.

در ادامه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان کشورهای توسعه یافته را در امر گردشگری بسیار موفق در توسعه آن کشور دانست و گفت: با توجه به درآمدهای هنگفتی که از این صنعت به دست می آورند گردشگری را صنعت مثبتی در جهت اشتغال زایی است.

امیر الهی گردشگری را مقوله تازه ای در کشور دانست و افزود: این بحث در دولت نهم و دهم بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفته که می تواند بهره برداریهای بسیاری در این خصوص برای کشور فراهم نمود که یکی از دغدغه های بسیار مهم دولت و مردم در توسعه گردشگری صنایع دستی کشور است.

وی ادامه داد: در بحث مراکز اقامتی و پذیرایی جهت خدمات رسانی به گردشگر در سالهای گذشته تعداد تخت های اقامت 1400 مورد تخت بوده و این میزان با توجه به رویکرد دولت در این امر به چندین برابر ارتقا یافته که سرمایه گذاران بخش خصوصی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل ها در این بخش را بسیار راغب و فعال داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه همایش، کشور ایران را از نظر زیست محیطی جزو 5 کشور نخست جهان دانست.

الهی گردشگری را موجب توسعه عادلانه ثروت در سطح جامعه دانست که عدم وابستگی به صنعت نفت را بدنبال دارد. همچنین گردشگری توسعه پایدار، اشتغال زایی و توسعه شهری را بدنبال دارد.

وی میراث فرهنگی را ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم گذشتگان و حاصل تلاش و تجربیات نسلهای گذشته به نسل امروز دانست و گفت: سازمان میراث فرهنگی سازمانی فرابخش بوده که خود به تنهایی نمی تواند مجری گری نموده بلکه سازمان سیاست گذار بوده در کنار مردم و بهره گیری از انجمن های غیر دولتی است.

وی گفت: استفاده از تسهیلات بانکی و دولتی را لازمه ادامه حیات سرمایه گذار دانسته که با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در صنعت گردشگری و با توجه به بازدهی دراز مدت در این امر را خواستار شد .

الهی بهره گیری از نظریات نخبگان و فرهیختگان در امر گردشگری و میراث فرهنگی را لازمه ادامه حیات این سازمان اشاره نمود.

الهی در ادامه با اشاره به محورهای گردشگری استان نمود که با توجه به طرح موضوع و تصویب آن در دور دوم سفر هیئت دولت به استان سه محور گردشگری تعریف که این محورها شهرستانهای استان را را به چند قسمت موازی در جهت توزیع بحث گردشگری کرد که با توسعه و زیر ساختها در این محورها می توان شاهد شکوفایی و رشد این صنعت و اشتغال زایی در مناطق محروم شهرستانها شد.

وی ادامه داد: در دور سوم سفرهای استانی هیات دولت پیشنهاد در محورهای گردشگری مذهبی در دستور کار این سازمان است.

الهی با اشاره به ثبت دو مراسم میراث معنوی دسته عزاداری حسنیه اعظم زنجان و تعزیه زنجان در فهرست آثار میراث معنوی کشور ، امید است که بتوانیم سومین میراث معنوی استان که دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان است را به ثبت برسانیم .

الهی از دیگر برنامه های کوتاه مدت سازمان به آموزش و ترویج صنایع دستی ویژه بسیجیان ، انتشار ماهنامه تخصصی سازمان، دعوت از سفریران 20 کشور برای همایش سرمایه گذاران و توسعه استان، ایجاد و برگزاری جشنواره های فصلی از جمله زیتون و گردو، ایجاد کمپ مختص مسافرین و گردشگران با همکاری شهردایها در سطح استان، نورپردازیهای بناهای تاریخی از جمله گنبد سلطانیه ، عمارت ذوالفقاری، پل های تاریخی شهر در ایام ا... دهه فجر، همچنین تهیه بسته بندی مناسب جهت بازاریابی صنایع دستی استان، بیمه صنعتگران و تغییر کاربری مناسب آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان عنوان کرد.