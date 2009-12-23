طالبان پاکستان به جنگ نظامیان آمریکایی در افغانستان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، طالبان پاکستان در واکنش به راهبرد جدید آمریکا در افغانستان، هزاران شبه نظامی خود را عازم این کشور می کند.

یک سرکرده طالبان پاکستان در این باره گفت هزاران شبه نظامی برای کمک به طالبان افغانستان در جنگ با نیروهای خارجی به این کشور اعزام می شوند.

بر این اساس "ولی الرحمان" با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: از زمانی که رئیس جمهوری آمریکا از اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان خبر داده، ما نیز تصمیم به افزایش نیروهای کمکی خود در این کشور گرفته ایم.

این سرکرده طالبان به عنوان یکی از معاونان "حکیم الله محسود" رهبر طالبان پاکستان شناخته می شود که نیروهای تحت امر وی هم اکنون در حال جنگ با ارتش پاکستان در وزیرستان جنوبی هستند.

در همین حال یک مقام طالبان افغانستان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت که این شبه نظامیان نیازی به کمک طالبان پاکستان نداشته و سرکردگان این گروه را به رسمیت نمی شناسند.

خاطرنشان می شود دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر اخیر خود به افغانستان هشدار داد اولین گروه نظامیان آمریکایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند باید انتظار درگیریها و تلفات بیشتری را داشته باشند.