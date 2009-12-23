به گزارش خبرنگار مهر، لئوناردو پیمنتا پس از تساوی بدون گل تراکتورسازی مقابل راه آهن شهرری با بیان این مطلب افزود: می خواهم از ایران بروم و در لیگ برزیل بازی کنم. من از یک تیم برزیلی پیشنهاد خوبی دارم و نمی خواهم این فرصت را از دست بدهم.

وی در ادامه افزود: البته خداحافظی من از فوتبال ایران برای همیشه نیست. برای اینکه حسن نیت خود را به باشگاه تراکتورسازی نشان دهم، حاضرم قراردادم را با این باشگاه تمدید کنم و سپس به کشورم بازگردم.

مهاجم برزیلی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ابراز امیدواری از اینکه روزی بتواند برای تیم ملی کشورش بازی کند، افزود: من باشگاه تراکتورسازی و مردم تبریز را دوست دارم و جدایی‌ام از این تیم فقط برای آن است که فرصت بهتری در لیگ برزیل خواهم داشت.

پیمنتا در مورد دیدار تراکتورسازی تبریز مقابل راه آهن شهرری گفت: تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و به شانس‌های گلزنی زیادی رسیدیم اما نتوانستیم از آنها بهره لازم را ببریم. راه آهن تیم خوبی است و فکر می کنم تساوی در خانه این تیم نتیجه مناسبی برای تیم تراکتورسازی باشد.

جدال تیم‌های راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.