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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۳۵

تشکیل 23 کمیته فرهنگی بزرگداشت دهه فجر در کرج

تشکیل 23 کمیته فرهنگی بزرگداشت دهه فجر در کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: 23 کمیته فرهنگی برای بزرگداشت برنامه های دهه مبارک فجر در کرج تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ کمیته های جوانان، ایثارگران، اطلاع رسانی و هنر از جمله کمیته های تشکیل شده هستند که بر روند اجرایی برنامه های این ایام نظارت خواهند داشت.

این کمیته ها هر 10 روز یک بار با کنترل برنامه های پیش بینی شده، تمام تلاش خود را برای انتقال ارزشهای و مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل امروز بکار می گیرند.

همچنین در سال جاری به منظور ساماندهی آیینهای ویژه طرحهای عمرانی، کمیته ای با عنوان " کمیته افتتاح و کلنگ زنی" تشکیل می شود که تحت نظارت معاونت فنی و عمرانی فرمانداری کرج فعالیت خواهد داشت.

ستادهای دهه مبارک فجر همچنین در شهرهای اقماری تحت نظارت بخشداری ها نیز فعالیت خود را مانند گذشته ادامه می دهند.

کد مطلب 1005974

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