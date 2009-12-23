نگران سقوط راه آهن نیستیم/ بازیکنانم هوشیارانه بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از تساوی این تیم برابر تراکتورسازی تبریز گفت: نگران سقوط تیم به دسته پائین تر نیستیم زیرا ما بازیکنان بسیار خوب، پتانسیل بالا را در اختیار داریم و تنها بد شانسی عامل ناکامی ماست. قطعا پس از تعطیلات لیگ با قدرت در ادامه مسابقات به میدان می رویم.

وی در خصوص روند دیدار تیمش برابر تراکتورسازی اظهار داشت: بازی فوق العاده خوب و جذابی بود البته ما در نیمه اول عملکرد خوبی نداشتیم و بازیکنان ما خصوصا نفرات خط دفاعی بسیار هوشیارانه بازی کردند تا نتیجه را حفظ کردند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: در نیمه دوم بازی را در دست گرفتیم و چند موقعیت خوب گلزنی را بدست آوردیم اما اخراج بازیکن ما در دقیقه 55 باعث شد تراکتورسازی در روند مسابقه مسلط شود پس از این اتفاق بازیکنان هم خیلی زحمت کشیدند تا توانستند این نتیجه را حفظ کنند.

تارتار در خصوص عملکرد داور داشت: داوری مشکل خاصی نداشت ضمن اینکه به خاطر اینکه از صحنه های گل تراکتورسازی دور بودم نمی توانم در خصوص آنها اظهار نظر کنم. حتما درست بوده که کمک داور آفساید گرفته است.

وی در پایان در خصوص اعتراضش به داور مسابقه گفت: بازیکن شماره 10 حریف پس از تک روی بازیکن ما یک ضربه پا و غیر ورزشی به بازیکن ما زد اما داور آن صحنه را ندید اگر هم صحنه را می دید قطعا به این باز یکن کارت زرد یا کارت قرمز نشان می داد.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز عصر چهارشنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید.