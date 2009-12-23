تدوین پیشنهادات فرهنگی برای طرح در سفر سوم دولت به لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی در محل استانداری لرستان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی این استان برنامه ریزی ها و پشنهادات خود را در قالب چهار بخش به کارگروه ارائه داده اند.

وی با اشاره به حوزه های پیشنهادی از سوی دستگاههای اجرایی استان لرستان، خاطر نشان کرد: حوزه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان در قالب برنامه های تقویت فرهنگ دینی، فرهنگی و هنری، بسیج و ورزش و آسیب های اجتماعی می باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تشریح برنامه و پیشنهادات دستگاههای اجرایی در زمینه تقویت فرهنگ دینی در استان، عنوان کرد: توسعه و تعمیق فعالیت های قرآنی، مطالعه فرهنگسراهای قرآنی، تقویت گفتمان های دینی، تجهیز حوزه های علمیه و احداث ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان از جمله طرح های پیشنهادی این بخش است.

چراغیان یادآور شد: طرح های پیشنهادی در حوزه فرهنگی و دینی شامل احداث 10باب کتابخانه عمومی، ایجاد و احداث 10مجموعه فرهنگی و هنری، مطالعه و ایجاد موزه و بازارچه صنایع دستی، اجرای 40یادواره شهید و شهادت، کمک به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، اجرای طرح الگو سازی مفاخر و مشاهیر استان، مطالعه و اجرای نمایش مطبوعات محلی و ایجاد موزه دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه همچنین چهار طرح پیشنهادی در حوزه بسیج و ورزش تدوین شده است، خاطر نشان کرد: تجهیز پارک ها و بوستان ها برای بانوان، احداث ایستگاه بازی های محلی در استان، مطالعه و احداث اردوگاه بزرگ ملی و مطالعه و احداث سه زمین چمن مصنوعی در شهرستانهای سردسیر استان از جمله طرح های این بخش است.

معاون سیاسی امنیتی استاندذاری لرستان با اشاره به طرح های تدوین شده در بخش آسیب های اجتماعی در استان، یادآور شد: ایجاد مرکز جمع آوری و نگهداری معتادان، کمک به اجرای آموزش های قبل از ازدواج، احداث و مطالعه کانون های ویژه فرهنگی و کمک به سازمانهای مردمی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله طرح های پیشنهادی این بخش برای سفر هیئت دولت در بخش های اجتماعی و فرهنگی می باشد.