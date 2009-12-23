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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

عمرو موسی :

موافق نظارت بین المللی بر انتخابات مصر هستم/ نمی توانم نامزد شوم

موافق نظارت بین المللی بر انتخابات مصر هستم/ نمی توانم نامزد شوم

دبیرکل اتحادیه عرب، با حمایت از نظارت بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2010، در عین حال شروط ماده 76 قانون اساسی را مانع نامزدی خود در این رویداد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" در گفتگو با روزنامه المصری الیوم اظهار داشت : با توجه به شروطی که در ماده 76 قانون اساسی مصر وجود دارد، امکان شرکت در دوره آتی انتخابت ریاست جمهوری مصر را ندارم.

وی درباره آینده فعالیت سیاسی خود گفت : پس از پایان این دوره دبیرکلی اتحادیه عرب که تا یک سال دیگر به پایان می رسد، بار دیگر برای این پست نامزد نمی شوم و به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهم.

عمروموسی با تاکید بر اینکه مانعی در مسئله اشراف و نظارت بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری مصر نمی بیند، اظهار داشت : بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انتخابات خود را تحت نظارت بین المللی انجام می دهند و نباید به این امر حساسیت داشته باشیم.

وی همچنین اوضاع کنونی جامعه و مردم مصر را نگران کننده توصیف کرد.

کد مطلب 1005979

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