موافق نظارت بین المللی بر انتخابات مصر هستم/ نمی توانم نامزد شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" در گفتگو با روزنامه المصری الیوم اظهار داشت : با توجه به شروطی که در ماده 76 قانون اساسی مصر وجود دارد، امکان شرکت در دوره آتی انتخابت ریاست جمهوری مصر را ندارم.

وی درباره آینده فعالیت سیاسی خود گفت : پس از پایان این دوره دبیرکلی اتحادیه عرب که تا یک سال دیگر به پایان می رسد، بار دیگر برای این پست نامزد نمی شوم و به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهم.

عمروموسی با تاکید بر اینکه مانعی در مسئله اشراف و نظارت بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری مصر نمی بیند، اظهار داشت : بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انتخابات خود را تحت نظارت بین المللی انجام می دهند و نباید به این امر حساسیت داشته باشیم.

وی همچنین اوضاع کنونی جامعه و مردم مصر را نگران کننده توصیف کرد.