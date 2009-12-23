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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

ناصر شفق:

ضعف سازمان لیگ اجازه نمی‌دهد بازیکن بگیریم/ بازی از دست داور خارج شد

ضعف سازمان لیگ اجازه نمی‌دهد بازیکن بگیریم/ بازی از دست داور خارج شد

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه پس از خروج نام پیمنتا از فهرست بازیکنان این تیم نمی تواند بازیکن جدیدی جذب کند گفت: این ضعف سازمان لیگ است که مقررات به ما اجازه نمی دهد بازیکن جدیدی جذب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شفق در پایان دیدار تیم فوتبال تراکتورسازی برابر راه آهن در خصوص جدایی پیمنتا از جمع نفرات این تیم گفت: یک تیم برزیلی خواهان جذب بازیکن بود و چون وی پس از این پیشنهاد شرایط ایده آلی برای بازی در تراکتورنداشت ناچار شدیم وی را از دست بدهیم البته طبق مقررات سازمان لیگ نمی توانیم بازیکنی جایگزین وی کنیم که این ضعف سازمان لیگ است.

وی در خصوص بازی اظهار داشت: بازی دو تیم یک طرفه بود و به نفع تراکتور اما با اخراج بازیکن راه آهن روند بازی به هم خورد. البته در طول جریان مسابقه برتری تراکتورنسبت به حریف 70 به 30 و بهتر بگویم 75 به 25 بود اما در مجموع نتوانستیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

شفق گفت: داور بعد از اخراج بازیکن راه آهن تا حدودی خواست برای این تیم جبران کند و پس از آن صحنه تا حدودی بازی از دستش خارج شد. قطعا اگر داور اجازه می داد تراکتورسازی برنده مسابقه بود. ضمن اینکه سوت های پرتعداد داور باعث می شد بازی از جریان عادی خارج شود.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان گفت: گل دوم تراکتورسازی که آفساید اعلام شد قطعا درست بود اما در خصوص گل اول چون صحنه را ندیده ام نمی توانم اظهار نظر کنم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز عصر چهارشنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1005980

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