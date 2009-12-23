کاله آمل صدرنشینی خود را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کاله آمل در ادامه رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور عصر چهارشنبه به مصاف تیم ارتعاشات صنعتی ایران رفت و توانست با پیروزی بر این تیم صدرنشینی خود را در لیگ تثبیت کند. تیم کاله در مجموع با نتیجه 3 بر صفر(25 بر 23، 25 بر 17، 27 بر 25) موفق به شکست تیم ارتعاشات در محل خانه والیبال تهران شد.

تیم کاله آمل با کسب این پیروزی امتیازات خود را به عدد 15 رساند و بر صدر جدول تکیه زد. تیم ارتعاشات صنعتی ایران بدون توجه به دیگر نتایج لیگ جمع امتیاز خود را به به عدد 11 رساند. در ادامه این رقابتها چهار دیدار دیگر به شرح زیر برگزار می شود.

* خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن والیبال مشهد)

* سنگ آهن بافق یزد - پیکان (ساعت 16 - سالن والیبال یزد)

* سایپا تهران - بازرگانی جواهری گنبد (ساعت 17 - خانه والیبال)

* پرسپولیس تهران - داماش گیلان (ساعت 19 - خانه والیبال)

