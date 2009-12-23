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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

هفته هفتم لیگ والیبال/

کاله آمل صدرنشینی خود را تثبیت کرد

کاله آمل صدرنشینی خود را تثبیت کرد

هفتمین هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی تیم کاله آمل و تثبیت صدرنشینی این تیم در لیگ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کاله آمل در ادامه رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور عصر چهارشنبه به مصاف تیم ارتعاشات صنعتی ایران رفت و توانست با پیروزی بر این تیم صدرنشینی خود را در لیگ تثبیت کند. تیم کاله در مجموع با نتیجه 3 بر صفر(25 بر 23، 25 بر 17، 27 بر 25) موفق به شکست تیم ارتعاشات در محل خانه والیبال تهران شد.

تیم کاله آمل با کسب این پیروزی امتیازات خود را به عدد 15 رساند و بر صدر جدول تکیه زد. تیم ارتعاشات صنعتی ایران بدون توجه به دیگر نتایج لیگ جمع امتیاز خود را به به عدد 11 رساند. در ادامه این رقابتها چهار دیدار دیگر به شرح زیر برگزار می شود.

* خراسان رضوی - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن والیبال مشهد)
* سنگ آهن بافق یزد - پیکان (ساعت 16 - سالن والیبال یزد)
* سایپا تهران - بازرگانی جواهری گنبد (ساعت 17 - خانه والیبال)
* پرسپولیس تهران - داماش گیلان (ساعت 19 - خانه والیبال)

کد مطلب 1005987

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