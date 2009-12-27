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۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۰

"بعد از ظهر سگی سگی" به کرج رسید

"بعد از ظهر سگی سگی" به کرج رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" به کارگردانی مصطفی کیائی در کرج ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون 85 درصد فیلمبرداری این فیلم انجام شده و رضا عطاران نیز به گروه اضافه شده است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری 10 دی‌ماه به پایان می‌رسد. تدوین نیز به طور همزمان توسط نیما جعفری جوزانی انجام می‌شود و گروه تلاش می‌کنند فیلم به جشنواره فجر برسد.

در این فیلم مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف ایفای نقش می‌کنند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرح‌هایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.

عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. کیائی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی‌درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هومن خواجه‌نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: علیرضا قره‌خانی وعکاس: نوید سجادی حسینی.

مصطفی کیائی سازنده مجموعه‌های تلویزیونی "گردش علمی"، "جریان 220" و فیلم‌های کوتاه "سیاه و سفید"، "عنکبوت" و "انتخاب" است.

کد مطلب 1005989

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