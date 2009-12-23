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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

هاشمی تختی:

ستاد معین حمل و نقل در استان هرمزگان راه اندازی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان از تشکیل ستاد معین حمل و نقل با حضور فعالان حمل و نقل در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل و راهداری و تقدیر از فعالان حمل و نقل افزود: حمل و نقل مرکز توسعه همه جانبه و به عنوان شاهرگ حیاتی کشور ایفای تقش می کند و استان هرمزگان جایگاه ویژه و استراتژیک در توسعه کشور دارد.

وی اظهار داشت: باید حمل و نقلی کارآمد داشته باشیم و این استان جایگاه استراتژیکی در تمام زمینه ها دارد، در استان آمادگی داریم با همکاری فعالین این بخش شرایط را بهتر از قبل برای فعالان فراهم کرده تا فعالان حمل و نقل به فعالیت بپردازند.

هاشمی ابراز کرد: به دنبال آن هستیم تا ستادی تحت عنوان ستاد معین حمل و نقل با حضور فعالان حمل و نقل در استان راه اندازی کنیم که مشکلات بخش حمل و نقل مرتفع شود.

حسن رحیمی، نائب رئیس شرکت های حمل و نقل استان در این مراسم گفت: متاسفانه جایگاه خالی شرکت های حمل و نقل در کارگروه های اقتصادی و حمل و نقل احساس می شود.

وی تصریح کرد: شرکتهای حمل و نقل با حمایت از شرکت نگین ترابران خلیج فارس سعی در هر چه زود تر آماده کردن بزرگترین شهرک حمل و نقل کشوری در استان هرمزگان هستند.

وی ادامه داد: زمینی که به این امر اختصاص داشت را در چند سال قبل از شرکت گرفتند و زمین دیگری برای این امر اختصاص یافت.

رحیمی اظهار داشت: این شهرک در زمینی به مساحت 200 هکتار با اعتبار 200 میلیون تومان در حال ساخت است که هر روز بر هزینه آن افزوده می شود.

کد مطلب 1005991

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