پیروز اصلی بازی هواداران شاهین بودند/ از جدایی علی کریمی بی اطلاعم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرمربی استیل آذین تهران بعد از پیروز 2 بر 1 تیمش در مقابل شاهین بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: انتظار حضور این تعداد هوادار در ورزشگاه نداشتم و آنان در طول بازی تنها تیمشان را تشویق کردند و هیچ کار حاشیه ای صورت نداند.

وی با بیان اینکه با آنالیز صورت داده از نقاط ضعف و قوت شاهین آگاه بودیم در پاسخ به سوالی که از وی پرسیده شد آیا پیروزی، امروز حق شما بود، اظهار داشت: در بسیاری از بازی های لیگ برتر بهتر از بازی امروز بازی می کردیم اما نتیجه نمی گرفتیم.

سرمربی استیل آذین تهران با تاکید بر اینکه شاهین صد درصد در لیگ برتر خواهد ماند، گفت: شاهین از هواداران، مربی و بازیکنان خوبی برخوردار است که من مطمئن هستم در لیگ برتر خواهد ماند.

استیلی افزود: فوتبال بوشهر از دیرباز فوتبال خوب داشته است و بازیکنان بسیار خوبی در تیم های لیگ برتر دارد که با جذب آنان به طور قطع سال آینده قوی تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم استیل آذین نیاز به پیروزی داشت، اظهار داشت: تیم ما نیز مثل شاهین امسال از لیگ یک به لیگ برتر آمده است و ما نیز زمان کافی جهت آمادگی و بدنسازی بازیکنان نداشته ایم.

سرمربی استیل آذین تهران گفت: با این وجود هدف باشگاه و کادر فنی این تیم کسب یکی از چهار سهمیه سال آینده کشورمان در لیگ باشگاه های آسیا است.

استیلی در خصوص پیوستن علی کریمی به تیم الاهلی امارات گفت: من هیچ اطلاعی از جدایی علی کریمی از تیم استیل آذین ندارم و من هم همانند دیگران این خبر را از مطبوعات شنیده ام.