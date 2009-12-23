خط هافبک شاهین ضعیف عمل کرد/ باخت حق شاهین نبود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر بعد از شکست 2 بر یک تیمش در مقابل استیل آذین تهران با بیان اینکه باخت حق شاهین نبود، اظهار داشت: تجربه بازیکنان شاهین از بازیکنان تیم حریف کمتر بوده و آنان توانستند گل پیروزی تیمشان در دقایق پایانی وارد دروازه شاهین کنند.

وی با بیان اینکه بازیکنان گفته بودن در 15 دقیقه پایانی با دقت و توجه بیشتری بازی کنند، افزود: استیل اذین تیمی نبود که بر اساس تاکتیک ما را شکست دهد، امروز گل اول را از استباه دفاع و گل دوم نیز با اشتباه دروازه بان دریافت کردیم.

یاوری با بیان اینکه به اشتباه خودمان باختیم، افزود: فوتبال همین است و تا بازیکنی اشتباه نکند تیمی پیروز نخواهد شد.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر با تقدیر از عملکرد بازیکنانش افزود: امروز مردان شاهین دو برابر از حدو توان خود دویدند و ما بهتر از انان بودیم و سزاوار دریافت گل دوم در دقایق پایانی نبودیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید نبود پتروویچ باعث ضعف شاهین در خط هافبک بود؟، گفت: با توجه به این که بازی شاهین مبتنی بر تاکتیک تیمی است امروز بازیکنان با دوندگی نگذاشتند جای خالی پتروویچ در بازی احساس شود.

یاوری در خصوص این شایعه که پتروویچ با توجه به تعطیلات کریسمس و رفتن به تعطیلات خود را در بازی با تراکتورسازی تبریز سه اخطاره کرده است، گفت: پتروویچ بازیکنی حرفه ای است ولی فکر نکنم این گونه باشد، اما بعید هم نیست.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی 18 روزه لیگ برتر فرصت مناسبی است تا ضعف های تیم را ترمیم کنم.