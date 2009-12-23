نخستین همایش ملی راهبردهای تحکیم خانواده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک جامعه شناس و استاد برجسته دانشگاه در این همایش ضمن اشاره به نهاد خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین و موثرترین نهادهای اجتماعی در ایران گفت: متاسفانه خانواده در ایران با وجود اینکه کلیات ساختاری و کارکردهای آن از قدیم تا کنون یکسان باقی مانده است اما در هر دوره تاریخی به لحاظ نوع تناسبی که با دیگر نهادهای اجتماعی از قبیل نهاد دین و دولت داشته دچار تحولات اساسی شده است.

دکتر تقی آزاد ارمکی بر لزوم این امر تاکید کرد که علما و متولیان دینی باید اخلاق و معنویات را دنبال کنند و دولت که متولی برقراری نظم و امنیت در جامعه است باید به برقراری امنیت بپردازد.

وی گفت: من به عنوان یک جامعه شناس از دو نهاد محترم تقاضا دارم که به حوزه خودشان توجه کنند. علما به اخلاق و معنویت و دولت به برقراری نظم و امنیت. اگر این کار انجام پذیرد تمامی مسائل و مشکلات مربوط به خانواده قابل حل خواهد شد.

تجدید در اصلاح برخی از مواد قانونی

دکتر حسن حمیدیان در حوزه حقوق خانواده در قوانین موضوعه ایران، طلاق و آسیبهای ناشی از آن به بحث تساوی خلق زن و مرد اشاره کرد و گفت بینش دینی ما اختلاف در جسمانیت را موجب اختلاف در انسانیت ندانسته و زنان و مردان را در عقل ذاتی یکسان خلق کرده است.

حمیدیان به اصلاح چندین ماده در قانون اساسی من جمله اصلاحیه افزایش قانون مهریه به نرخ روز نیز اشاره کرد.

همایش ملی راهبردهای تحکیم نهاد خانواده با بحث و تبادل نظر جمعی دیگر از کارشناسان و مسئولین عالی رتبه به پایان رسید.