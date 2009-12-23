عبدالله رمضانزاده آزاد شد

دکتر عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد : جزئیات آزادی رمضانزاده از طریق شعبه 15 دادگاه انقلاب در اختیار رسانه های کشور گذاشته می شود.

در همین رابطه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از محاکمه وی با پذیرش وثیقه موافقت خود با مرخصی 4 روزه محکوم یاد شده را اعلام کرد.

بر اساس موافقت دادگاه رمضانزاده می تواند از روز پنج شنبه برابر با سوم دی ماه به مدت چهار روز در مرخصی باشد.

همچنین گفتنی است بر اساس رای دادگاه رمضانزاده به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت سید محمد خاتمی بود و پس از حوادث انتخابات دور دهم ریاست جمهوری بازداشت شده بود.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین اعلام کرد: رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از محاکمه ، صدور رای و پذیرش تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی ، موافقت خود را با مرخصی محکوم یاد شده اعلام کرد.