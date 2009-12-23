پرسپولیس بازهم مساوی کرد / فاصله با صدر جدول به 10 امتیاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس که در واپسین دقایق نیمه اول دیدار مقابل صبای قم گل دقیقه 32 عباس محمدرضایی را با گل اشپیتیم آرفی جبران کرده بود، نیمه دوم این بازی را نیز تهاجمی آغاز کرد اما آتش حملات این تیم به اندازه‌ای نبود که دروازه صبا و ارشاد یوسفی باز شود.

صبا تک حملات پرسپولیس را مهار می کرد و نیم نگاهی نیز به دروازه تیم میهمان داشت و حتی در دقیقه 79 توسط احمد تقوی تیر دروازه این تیم را نیز به لرزه درآورد.

در دقایق پایانی مسابقه مربیان دو تیم دست به تعویض‌های هجومی زدند اما جریان بازی تغییر آنچنانی نکرد و در نهایت تقابل آنها با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

کرانچار و تیمش بازهم در یک دیدار خارج از خانه با کمترین امتیاز ممکن از زمین خارج شدند تا ثابت شود این تیم فقط در خانه آنهم مقابل تیم‌های قعر جدولی شانس پیروزی دارد.

پرسپولیس با این تساوی 33 امتیازی شد و به رده سوم جدول بازگشت، صبای قم نیز با 27 امتیاز بر سکوی یازدهم جدول ایستاد. پرسپولیس با کسب نهمین تساوی فصل خود در فاصله 10 امتیازی صدر جدول ایستاد تا امیدهایش برای قهرمانی کمرنگ‌تر از قبل شود.

قضاوت دیدار صبای قم - پرسپولیس برعهده مسعود مرادی بود. او در این بازی به امیرحسین فشنگچی از تیم صبای قم و تیاگو و نبی الله باقریها از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 43 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن اصفهان 40 امتیاز

3- پرسپولیس 33 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- پیکان قزوین 33 امتیاز - تفاضل گل 5+

-----------------------------------------------

16- راه آهن شهرری 19 امتیاز

17- فولادخوزستان 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- ابومسلم مشهد 14 امتیاز