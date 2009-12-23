رسیدگی ویژه به پرونده مطالبات مالی بازیکنان پیام خراسان

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدنبال درخواست بازیکنان تیم پیام خراسان از رئیس فدراسیون فوتبال مبنی بر بررسی جداگانه مطالبات بازیکنان این تیم و برخی اختلافات موجود بین مستندات و مطالبات بازیکنان، علی کفاشیان خواستار رسیدگی ویژه کمیته انضباطی به این پرونده شد.

براین اساس قراراست بزودی و طی جلسه ای با حضورمحمود صفایی مالک باشگاه پیام خراسان، محمد صلاحی و مهندس عباسی مدیرعامل و سرپرست باشگاه پیام خراسان پرونده مطالبات بازیکنان تیم پیام مورد بررسی قرار گیرد.

باشگاه پیام خراسان که در رقابتهای لیگ دسته اول حضور دارد، نزدیک به یک میلیارد و نیم به بازیکنان خود بدهی دارد.