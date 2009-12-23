مرکز پیوند کبد کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا صباحی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: با توجه به نیاز بیماران کبدی در استان کرمان و سایر مناطق کشور، بخش پیوند کبد در بیمارستان افضلی پور کرمان راه اندازی شد.

وی با اشاره به توانایی های بالای کادر درمانی کرمان در راستای پیوند کبد در استان کرمان گفت: چندی پیش اولین مورد پیوند کبد در این بخش به صورت موفقیت آمیز انجام شد و امروز رسما بخش پیوند کبد در کرمان آغاز بکار کرد و آماده خدمات دهی به بیماران می باشد.

صباحی همچنین با اشاره به نیاز بسیاری از بیماران به پیوند اعضاء و موافقت مراجع تقلید با پیوند اعضاء گفت: باید فرهنگ سازی لازم در زمینه پیوند اعضاء بدن با جدیت در جامعه انجام شود.

وی افزود: با توجه به آمار بیماران مرگ مغزی و افراد نیازمند به پیوند می توان جان بسیاری از بیماران نیازمند به پیوند را نجات داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: نخستین پیوند کبد در استان کرمان ماه گذشته و از یک بیمار 12 ساله مرگ مغزی به فرد نیازمند انجام شد که خوشبختانه موفقیت آمیز بوده است.

صباحی با اشاره به لزوم ورود خیرین در عرصه راه اندازی و تجهیز مراکز پیوند اعضاء از بنیاد خیریه پیوند اعضاء نفیس در راستای راه اندازی مرکز پیوند کبد در کرمان تقدیر کرد.

