خانه پرندگان آوار شد / 400 اصله درخت بلوط در آتش سوخت

علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: آتش سوزی منطقه در حدود ساعت 13 و 25 دقیقه آغاز شد که در نهایت محل نشتی بنزین که یک لوله 20 اینچ بوده است حدود ساعت 14 و 20 دقیقه مهار شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه حدود دو کیلومتر بنزین به سمت روستای بادامک سرازیر شده بود که خوشبختانه با مهار به موقع این حادثه تلفات جانی به دنبال نداشت.

مسئول اداره محیط زیست شهرستان پلدختر با بیان اینکه هم اکنون نشتی بنزین از لوله اصلی مهار شده است، افزود: ولی همچنان خاک منطقه که دارای بنزین است در حال سوختن است.

یاری با اشاره به خسارات وارد شده به منطقه، خاطر نشان کرد: در محل وقوع آتش سوزی به طول دو کیلومتر خاک منطقه به شدت به بنزین آلوده شده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت خسارات در دست بررسی است، ادامه داد: همچنین به دلیل آتش سوزی بین 300 تا 400 قطعه درخت نادر بلوط، گلابی وحشی و کیکم و دیگر گونه های نادر در منطقه در آتش سوخت.

عکس تزئینی است

مسئول اداره محیط زیست شهرستان پلدختر یادآور شد: همچنین تعدادی از لانه های پرندگان منطقه که اقدام به تخم گذاری کرده بودند نیز در آتس سوخت.

یاری علت آتش سوزی را فرسودگی خطوط انتقال بنزین ارزیابی کرد و گفت: از سال 83 تاکنون بیش از 15 مورد ترکیدگی و نشتی لوله های نفت، گاز و بنزین در این شهرستان گزارش شده که علت همه این حوادث فرسودگی لوله های انتقال بوده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته از وقوع یک فاجعه جلوگیری شد از مسئولان شرکت نفت خواست در زمینه تعویض خطوط انتقال نفت و بنزین در پلدختر اقدام اساسی انجام دهند.

مسئول اداره محیط زیست شهرستان پلدختر با اشاره به بررسی خسارات در دو بخش، یادآور شد: بر اثر آتش سوزی رخ داده در منطقه هم در زمینه تخریب زیستگاه پرندگان و پستانداران و هم در زمینه آلوده شدن خاک منطقه به بنزین خسارات زیست محیطی شدیدی وارد شده است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی آتش سوزی، عنوان کرد: هم اکنون دود غلیظی کل منطقه را فراگرفته و هنوز آتش به طور کامل خاموش نشده است.