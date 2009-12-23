اعطای نشان ایثار از سوی رئیس جمهور به خانواده شهدای فارس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد در دومین روز از سفر استانی به فارس ، به نمایندگی از ملت ایران نشان ملی ایثار را به 12 نفر از خانواده شهدای این استان اعطا کرد.
اهدای نشان ایثار در راستای اصل 121 قانون اساسی صورت می گیرد.
رئیس جمهور در مراسم دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران فارس نشان ملی ایثار را به جمعی از خانواده شهدا اهدا کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد در دومین روز از سفر استانی به فارس ، به نمایندگی از ملت ایران نشان ملی ایثار را به 12 نفر از خانواده شهدای این استان اعطا کرد.
اهدای نشان ایثار در راستای اصل 121 قانون اساسی صورت می گیرد.
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