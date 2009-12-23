اعطای نشان ایثار از سوی رئیس جمهور به خانواده شهدای فارس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد در دومین روز از سفر استانی به فارس ، به نمایندگی از ملت ایران نشان ملی ایثار را به 12 نفر از خانواده شهدای این استان اعطا کرد.

اهدای نشان ایثار در راستای اصل 121 قانون اساسی صورت می گیرد.