پرسنل آمریکایی در پاکستان اطلاعاتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هالبروک" که روز گذشته در واشنگتن با شبکه تلویزیونی (PBS) گفتگو می کرد، درباره حضور نظامیان آمریکایی در خاک پاکستان گفت : آمریکا نیروهای وابسته به سازمانهای اطلاعاتی خود در پاکستان دارد، ولی هیچ نظامی در آن کشور ندارد.

روزنامه "گاردین" چاپ انگلیس گزارش داده بود که نیروهای ویژه آمریکا چندین حمله مخفیانه به عنوان جزئی از جنگ مخفی در داخل مناطق عشایری پاکستان که واشنگتن برای توسعه میزان حملات به آن مناطق، پاکستان را تحت فشار قرار می دهد انجام داده اند.

هالبروک در این گفتگو نه تنها به انجام حملات جنگنده های آمریکایی بدون سرنشین اعتراف کرده بلکه مدعی شده است اینگونه حملات نقش اساسی را در ریشه کنی رهبران القاعده و طالبان در داخل پاکستان داشته است.

وی همچنین گفت : "ما طی مدت چند ماه گذشته ، بالاترین سطح دیدار کنندگان آمریکایی از پاکستان را در مقایسه با هر کشور دیگر در جهان به وجود آورده ایم."

وی افزود : طی این مدت، دریاسالار مایک مولن فرمانده نظامی آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه، جیمز جونز مشاور امنیت ملی، ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه از اسلام آباد دیدار کرده اند.