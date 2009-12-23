بوش به خاطر جنایات جنگی روزی محاکمه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد عصر امروز چهارشنبه در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر استان فارس با بیان اینکه اعطای نشان ملی ایثار به خانواده شهدا و ایثارگران به دلیل ارادات دائمی ملت ایران به خانواده شهدا و ایثارگران است، افزود: ملت ایران قدر خانواده ایثارگران را می دانند و اعطای نشان ملی ایثار بهانه ای است برای نشان دادن قدرشناسی ملت ایران.

رئیس جمهور معنای دیگر این جلسه را ادامه راه شهدا دانست و اظهار داشت: راه شهیدان و ایثارگران تنها را صلاح و رستگاری انسانها است و تشکیل جلسه تجلیل از ایثارگران یعنی فرهنگ ایثارگری در ملت ما زنده است و به فضل الهی تا آخر نیز زنده خواهد ماند.

وی با تاکید بر اینکه آنچه بشریت امروز از ارزش های الهی و انسانی در اختیار دارد حاصل یک ایثار یا ایثار ایثارگران است ، هر عملی را که همراه با اخلاق و ایثارگری باشد ماندگار دانست و گفت: عملی که فاقد اخلاص و ایثار باد محو و نابود خواهد شد.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به حادثه کربلا تصریح کرد: دلیل اینکه حادثه کربلا روز به روز زنده تر، پرشورتر و پرشکوه تر می شود این است که در حادثه کربلا نهایت اخلاص و ایثارگری متجلی شد و همه صد درصد برای خدا به میدان آمدند . اصلا صحنه عاشورا صحنه عشق بازی است.

رئیس جمهور گفت: امام حسین(ع) برای خدا در برابر ستمگران، زورگویان ، چپاولگران و طاغوت های زمان ایستادگی کرد و از حق و خداپرستی دفاع نمود.

وی ماندگاری هر عمل و خیری را متناسب با میزان اخلاص و میزان آمادگی برای ایثار دانست و گفت: کسی که برای خدا کار می کند و آماده ایثار در راه خداست هرگز شکست و مرگ ندارد.

احمدی نژاد حیات واقعی را در ایثار و اخلاص برای خدا دانست و افزود: امام حسین(ع) الگوی جاوید ملت ما و همه آزادی خواهان جهان است.

وی تصریح کرد: اگر امروز ملت ما عزیز، مقتدر و شکست ناپذیر و الگوی آزدی خواهی برای ملت های جهان است به دلیل این است که پیرو امام حسین (ع) بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شکست و پیروزی ناشی از داشتن کلاهک های اتمی، هواپیما و موشک نیست، اظهار داشت: شکست و پیروزی از اخلاص ، ایثار و فداکاری سرچشمه می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه راه ملت ایران راه عزت است ، گفت: اگر امروز قدرتمندترین ملت دنیا ، ملت ایران است به خاطر همین ایثارگری ها ، اخلاص ها و آمادگی برای فداکاری است.

رئیس جمهور گفت: شرایط جهان به طور کامل عوض شده است . تمام کسانی که مقابل ایران ایستادند توطئه و خیانت کردند یکی پس دیگری در حال رسوایی و سقوط به قعر زباله دان تاریخ هستند.

وی با اشاره به رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: امروز به فضل الهی کار به جایی رسیده است که آقای بوش منفورترین فرد در آمریکاست و روزی خواهد رسید که وی و همکارانش به خاطر جنایاتی که در عراق و افغانستان انجام داده اند به دادگاه کشیده شوند و مجازات شده و به عقبه های خود ملحق گردند.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز کسی در دنیا جرات ندارد که از ادبیات بوش علیه ملت های جهان استفاده کند، گفت: تغییر این شرایط جهان به دلیل ایمان ، اخلاص ، ایستادگی و عشق حضرت ولی عصر (عج) است.

وی با اشاره به شهدای استان فارس گفت: این استان بیش از 14 هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است که همچنان راه این شهیدان و ایثارگران زنده است و به فضل الهی زنده تر خواهد شد.

رئیس جمهور خطاب به مستکبران غربی گفت: ملت ایران مومن تر ، محکم تر و مقاوم تر از گذشته در برابر شما خواهند ایستاد و پوزه شما را به خاک خواهند مالید، ملت ایران خستگی را خسته کرده است و همه شما را به زانو خواهد انداخت.

احمدی نژاد در پایان گفت: دنیا بداند آینده از آن ملت ایران است.