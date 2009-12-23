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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

کرانچار پس از تساوی در قم :

نتیجه تساوی برای هر دو تیم راضی کننده بود / تحت فشار نیستم

نتیجه تساوی برای هر دو تیم راضی کننده بود / تحت فشار نیستم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از کسب تساوی یک بر یک برابر صبای قم این نتیجه را برای هر دو تیم راضی کننده عنوان کرد و گفت: ما موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها به خوبی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از تساوی عصر چهارشنبه تیمش برابر صبای قم ضمن بیان این مطلب افزود: ما از همان ابتدای بازی فوتبال هجومی را در دستور کار قراردادیم و به فکر کسب سه امتیاز بودیم اما روی یک موقعیت خاص گل اول را دریافت کردیم.

وی افزود: بعد از این گل به تعداد حملاتمان افزودیم و توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم و موقعیت های دیگری هم داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در نیمه دوم هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند. ما سعی کردیم با سیستم هجومی به دروازه حریف حمله کنیم اما موقعیت هایمان به گل تبدیل نشد.

وی با بیان اینکه هر دو تیم از رقم خوردن این تساوی راضی بودند تصریح کرد: سعی می کنیم در روزهای تعطیلی لیگ برتر نقاط ضعف مان را برطرف کنیم و در ادامه رقابتها خود را به صدر جدول نزدیکتر کنیم.

کرانچار در مورد آخرین وضعیت همکاری اش با باشگاه پرسپولیس و اولتیماتوم باشگاه گفت: به هیچ وجه از سوی باشگاه تحت فشار نیستم و با قدرت به کارم ادامه خواهم داد.

کد مطلب 1006010

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