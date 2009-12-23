عمر بالای خط انتقال بنزین علت آتش سوزی/ ترمیم خط تا چند ساعت آینده

یدالله حاجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: آتش سوزی رخ داده در مسیر خط انتقال بنزین حدود ساعت 13 و 25 دقیقه ظهر چهارشنبه رخ داد که پس از اعزام اکیپهای شرکت نفت و ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان این آتش سوزی پس از دو ساعت و نیم مهار شد.

وی تصریح کرد: مطابق گزارش کارشناسان این حادثه به علت خوردگی و فرسودگی خط انتقال بنزین در دو کیلومتری شمال تلمبه خانه آسار رخ داده است که این خطوط دارای عمر و قدمت بالایی هستند.

معاون خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان با بیان اینکه در حال حاضر آتش سوزی مهار شده است، عنوان کرد: این خط لوله در مجاور رودخانه فصلی روستای بادامک قرار دارد و در ابتدا آتش به سمت روستا در حرکت بود که در نهایت آتش سوزی به طرف مسیر خط انتقال شعله ور شد.

حاجبی با بیان اینکه کارشناسان در محل در حال برآورد خسارات هستند، بیان داشت: این خط لوله انتقال بنزین وظیفه تامین سوخت مورد نیاز استان لرستان و استانهای همجوار این استان را به عهده دارد.

وی با اشاره به فعالیت گروههای شرکت نفت برای تعمیر خط انتقال بنزین، ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ساعت آینده این خط ترمیم و انتقال بنزین از این خط مجدد آغاز شود.