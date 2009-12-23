واگذاری بخشی از فعالیت سازمان امور اراضی کشور به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، شمس الله مراد نیا در گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور که عصر چهارشنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: اطلاع رسانی و استفاده از شیوه های مشارکتی و بخش خصوصی دو رویکرد اساسی سازمان امور اراضی در سال جاری است.

معاون سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: اگر قرار باشد سازمان امور اراضی در بخش نظارت حضور پیدا کند و در توسعه و برنامه ریزی هم مشارکت داشته باشد، باید بستر و زمینه های آنها از طریق نظارت فراهم شود.

وی گفت: اگر نظارت را جدی بگیریم و با مشارکت همگانی بتوانیم آن را پیاده کنیم این روند می تواند در تمامی سطوح راهگشا باشد و بستر توسعه را فراهم کند.

معاون سازمان امور اراضی کشور یادآورشد: سازمان امور اراضی حساسیت خاصی بر نظارت دارد و خوشبختانه با ساماندهی و برنامه ریزی صورت گرفته کشور را به سه منطقه ساماندهی، شیوه نامه و نظام نامه تنظیم تقسیم کرده ایم که طی سال دو بار با تشکیل جلسات هم اندیشی استانها را با آیتمهای مشخص بررسی و ارزیابی می کنیم.



وی افزود: استفاده از مشارکتهای مردمی در جهت کنترل آسیبهایی که به طور جدی کشور را تهدید می کند در این سازمان جدی است و از آنجا که دستگاه حاکمیتی هستیم می توانیم بعضی از کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که شیوه نامه این مسئله تنظیم شده که از سال آینده اجرایی خواهد شد.

مراد نیا، آگاهی بخشی و استفاده از شیوه های مشارکتی و بخش خصوصی را دو رویکرد اساسی سازمان امور اراضی دانست و اظهار داشت: موضوع زمین و اشتغال و نیز بحث توسعه و کشاورزی از مسائلی است که در صورت تامین زمین مورد نیاز امکان پذیر می شود.

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: باید با نگاه جامع و سیستماتیک برنامه ریزی و حرکت کنیم و توجه داشته باشیم که با مسئله زمین به صورت علمی برخورد کنیم تا روند توسعه که در سالهای گذشته کند بوده شتاب بیشتری گیرد.

محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این گردهمایی گفت: استان قزوین با داشتن دشت ارزشمندی به وسعت 443 هزار هکتار موقعیت کشاورزی بسیار مناسبی دارد و اولین پروژه مطالعه بانک جهانی در این استان انجام شده است.

وی گفت: باغستانهای استان نمادی از فرهنگ باغداری با قدمت هزار ساله از نظر فضای سبز، تلطیف هوا، درآمد و اشتغال است و آبخوان دشت هم که تقویت کننده سفره های آب زیرزمینی است با 6 هزارهکتار باغ وویژگیهای نظام بهره برداری وآبیاری 700 ساله که منحصر بفرد و با قابلیت بهره برداری در شرایط کنونی است به استان قابلیت فراوانی بخشیده است.

صفری اظهار داشت: استان قزوین علیرغم آن که کمتر از یک صدم درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده حدود 5.3 دهم درصد تولیدات کشاورزی کشور را تامین می کند و قطب زیتون انگور، فندق، زغال اخته به شمار می رود که زیر ساختهای خوبی برای توسعه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: وظیفه کلیدی ما حفاظت از زمین به عنوان سرمایه های مردم است که این کار با استفاده از رسانه ملی برای فرهنگسازی محقق می شود.

دراین گردهمایی که مدیران ستادی و امور اراضی استان‌های منطقه یک کشور شامل قزوین، تهران، زنجان، قم، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و مرکزی حضور داشتند نمایندگان استانهای شرکت کننده گزارش عملکرد و نقاط قوت و ضعف مدیریتهای امور اراضی استان خود را ارائه کردند.